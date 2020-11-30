Бесплатные платежные карты могут исчезнуть в Украине

Если парламент запретит банкам зарабатывать на комиссиях торговцев, они будут вынуждены отказаться от дотационных продуктов для клиентов, таких как бесплатные платежные карты.

Об этом представитель НБУ сообщил в ходе круглого стола «Нерыночное регулирование ставки интерчейнджа: риски и угрозы для банковской системы», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

«Пользователь должен понимать, что бесконтактный пластик, который надо приложить к терминалу, стоит денег. Заготовка будет стоить 36-50 грн, в зависимости от производителя. Мы должны понимать, что теперь каждый раз, получая карту, гражданин должен будет заплатить эти 50 грн. Или выпуская карту: потерял – еще 50 грн. Мы в конечном итоге получим то же самое, что есть в европейских странах, о чем инициаторы законопроекта молчат, потому что там каждое взаимодействие с банком – наличное или безналичное – стоит денег. Притом что мы привыкли к тому, что карта выдается бесплатно, деньги мы в банкомате получаем бесплатно», – рассказал замглавы НБУ Алексей Шабан.

Депутаты в октябре подали законопроекты № 4178 и № 4178-1, которыми предложено снизить комиссию за эквайринг до 0,5-1,4%, а комиссию интерчейндж, которая входит в нее, – до 0,3-0,9%.

Бесплатные карты уже исчезли в Европе, опыт которой копируют депутаты. “Мы привыкли к тому, что у нас более 10 млн дебетовых карт бесплатные. В Европе (после снижения интерчейндж. – Ред.) исчезли с рынка предложения по бесплатному обслуживанию карт. Сколько карта может стоить у нас? От 100 грн. Заготовку надо еще обработать, доставить, передать, обслужить», – сказал директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

“У ритейлеров не будет бесплатных банкоматов, а у клиентов не будет бесплатных продуктов”, – предупредил зампред правления ПУМБ Себастиан Рубай.

Совладелец финтех-проекта «Монобанк» Олег Гороховский советует украинцам забыть и о кешбэках, если будет все «как в Европе». “Карты все платные. Никаких кешбэков напоказ нет. Revolut (британская компания. – Ред.) дает жалкие 0,1% на железную карту, за которую клиент платит 40 евро в год. О чем мы говорим? Это полная остановка нормального бизнеса в бедной стране», – сказал он.

При этом общее количество карт в кошельках украинцев может сократиться до одной – зарплатной.

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«В Европе стоимость обслуживания кредитной карты повысилась до 60 евро. Любой может перемножить и понять, сколько это будет стоить в Украине. У них количество карт в обращении упало на 20%. Если вы раньше использовали две – три карты, то сейчас будете привязаны к вашему зарплатному банку с одной стандартной картой», – обрисовал господин Карпов перспективы украинцев.

Кроме того, в Европе трансграничные операции, то есть любые платежи за границу подорожали на 30%. «Если мы все это хотим, депутаты могут принимать все что угодно», – считает эксперт.

Справка Finance.ua:

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4364 о платежных услугах, который способен существенно усовершенствовать регулирование деятельности украинского рынка платежей и перевода средств.

Общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 01 октября 2020 года составляло 73,4 млн шт. Это больше на 7,4%, если сравнить с январем 2020 года.

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