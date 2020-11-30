Северную объездную Ровно должны завершить к концу 2022-го

На прокладке Северной объездной города Ровно в рамках президентского проекта “Большая стройка” круглосуточно работает мощная специальная техника.
Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
«Мощная спецтехника круглосуточно работает на обустройстве Северной объездной города Ровно в рамках президентского проекта «Большая стройка». Все для того, чтобы как можно быстрее закончить работы на первой технической категории автодороги Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно. Новая магистраль позволит освободить областной центр от транзитных автомобилей, следующих по международной трассе М-06 из Житомира и Киева в направлении Луцка и Польши к КПП «Устилуг» – по трассе Н-22», – говорится в сообщении.
Отмечается, что новая автодорога будет способствовать повышению безопасности движения, улучшению экологической ситуации в городе и развитию Ровно как важного транспортного узла.
Как рассказывают в Службе автодорог в Ровенской области, сейчас ведутся работы на 2-х полосах на левом проезде. Строители уже устроили более 4 км основания и нижнего слоя. В планах до конца года полностью уложить средним слоем весь участок и открыть движение транспорта.
Прокладка Северной объездной дороги Ровно – самый масштабный проект “Большой стройки” в области. Ежедневно на строительстве первой очереди северного обхода работает почти 110 рабочих, механизаторов и инженеров. Привлечено почти полсотни единиц техники и механизмов
В общей сложности проект включает три объекта. Это новый участок дороги протяженностью 6 километров до села Хотин, реконструкция 4-километрового участка от этого села до «Ровноазота» и текущий ремонт дороги до трассы Р-22.
Вывод значительного потока транспорта за пределы города за счет объездной дороги разгрузит городские улицы, сохранит от разрушения автодороги, а также будет способствовать повышению безопасности движения.
В рамках проекта также предусмотрено строительство нового моста через железную дорогу и эстакады через овраг протяженностью ориентировочно 130 метров.
Северный обход Ровно должен появиться до конца 2022-го года. Стоимость проекта – около 2 млрд грн.
В этом году на Ровенщине будет отремонтировано рекордное количество государственных автодорог – 116,8 км, что больше, чем в целом за последние три года.
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