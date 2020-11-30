В Амстердаме приступили к созданию квантового интернета

В этом году впервые широко заговорили о создании глобальной квантовой сети — фактически квантового интернета. Задача выходит далеко за рамки уже привычного шифрования данных с использованием распределённых квантовых ключей. В перспективе квантовый интернет должен обеспечить даже распределённые квантовые вычисления. Летом такой проект стартовал в США, а на днях — в Нидерландах.
Разработкой квантовой сети для агломерации Рандстад в Амстердаме совместно будут заниматься оператор связи KPN, ассоциация голландских образовательных и исследовательских учреждений SURF и компания OPNT (оптическое позиционирование, навигация и синхронизация). Они будут воплощать в жизнь проект Альянса лучших секторов инноваций и знаний (TKI), а общее управление проектом передадут голландской исследовательской группе QuTech. Группу QuTech, напомним, элементами квантовых вычислителей снабжает компания Intel.
Представленный проект должен привести к созданию квантовой сети в части Амстердама. Иными словами — это должно завершиться созданием прототипа сегмента квантового интернета. Сеть будет соединять квантовые процессоры друг с другом через оптические каналы для обмена квантовыми битами или кубитами для обеспечения распределённой обработки. Но на первых порах будут решаться более прозаические задачи: квантовое шифрование данных, подтверждение позиционирования, синхронизация и другое.
Среди прочего, как сообщается в пресс-релизе, проект призван привести к новым методам, идеям и стандартам, которые сделают квантовую сеть ближе. Очевидно, это всё же наиболее реалистичная из поставленных перед проектом целей. Нового и интересного будет много.
«Каждый день мы работаем над поиском ответов на вопрос, как сетевые операторы, такие как KPN или SURF, могут развернуть квантовую сеть и какие услуги они могут предложить своим пользователям. Хотя мы все ещё находимся на ранней стадии развития, мы уже строим квантовую интернет-экосистему будущего, работая с ключевыми партнёрами. Эта экосистема будет иметь решающее значение, поскольку наша квантовая сеть превратится в полноценный квантовый интернет», — сказал Войцех Козловски (Wojciech Kozlowski), постдок QuTech и ответственный за один из рабочих пакетов в проекте TKI.
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