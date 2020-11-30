OPPO показала продвинутые смартфоны серии Reno5 5G с четверными камерами (фото)

На сайте китайской компании OPPO появилась страница, посвящённая скорому выходу производительных смартфонов семейства Reno5 5G. Эти аппараты с поддержкой сотовой связи пятого поколения.

Ожидается анонс трёх новинок — Reno5 5G, Reno5 Pro 5G и Reno5 Pro+ 5G. На сайте OPPO пока значатся только две первые модели.

Аппараты оборудованы дисплеем с небольшим отверстием в левом верхнем углу под одинарную фронтальную камеру. При этом смартфон Reno5 5G получил классический плоский экран, а Reno5 Pro 5G — панель, загибающуюся на боковые части корпуса.



Фото: OPPO

Оба устройства несут на борту четверную тыльную камеру с 64-мегапиксельным основным датчиком. Говорится о поддержке быстрой 65-ваттной подзарядки. Покупатели смогут выбирать между вариантами с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти, оснащёнными флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт соответственно.

Смартфоны показаны в разных цветовых исполнениях. Если верить имеющимся данным, модель Reno5 5G оборудована 6,43-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 765G. В оснащение Reno5 Pro 5G якобы входят 6,55-дюймовый экран и чип Dimensity 1000+.

Что касается Reno5 Pro+ 5G, то эта модификация может быть наделена дисплеем с диагональю 6,55 дюйма, а также процессором Snapdragon 865.