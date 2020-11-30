Samsung готовит смартфон среднего уровня Galaxy F62 на базе ОС Android 11

На сегодняшний день в семействе смартфонов Samsung Galaxy F представлена только одна модель — Galaxy F41, дебютировавшая в октябре. Как теперь сообщают интернет-источники, не за горами анонс ещё одного устройства данной серии.
В популярном бенчмарке Geekbench появились сведения об аппарате Galaxy с кодовым обозначением SM-E625F. На коммерческий рынок этот смартфон, предположительно, выйдет под названием Galaxy F62.
Тест говорит об использовании фирменного процессора Exynos 9825. Он содержит восемь вычислительных ядер, графический ускоритель ARM Mali-G76 MP12, нейровычислительный модуль NPU и модем LTE-Advanced Pro Cat.20. Указана базовая тактовая частота — 1,95 ГГц.
Новинка несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11 «из коробки». Цена не уточняется, но известно, что модель Galaxy F62 будет относиться к сравнительно недорогим смартфонам.
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