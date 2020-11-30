Siri научилась читать и отвечать на сообщения в Telegram

В актуальной бета-версии Telegram появилась новая функция, которая заинтересует пользователей Siri, владельцев наушников AirPods и других аудиоаксессуаров Apple. Разработчики добавили возможность прослушивать сообщения и отвечать на них с помощью голосового ассистента.

Telegram стал первым сторонним приложением, в котором реализовали возможности API, представленного компанией ещё год назад. Если к iPhone или iPad подключена гарнитура, Siri называет имя отправителя и зачитывает пришедшее сообщение. Для ответа пользователю достаточно надиктовать своё. Подобная функция доступна на следующих устройствах Apple: AirPods Pro, AirPods 2-го поколения, Powerbeats, Powerbeats Pro и Beats Solo Pro.

Пока возможность доступна в тестовой версии приложения Telegram beta, которое распространяется через среду Testflight. Для её активации в мессенджере необходимо перейти в Настройки — Уведомления — Объявления сообщений с помощью Siri. Примечательно, что для работы функции требуется гаджет с iOS 13.2 и новее.