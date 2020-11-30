Украинцам пересчитают тарифы на отопление и введут новые абонплаты

В Украине введут абонплату на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. А тарифы на отопление будут пересчитывать ежемесячно. Это приведет к тому, что в среднем украинцы будут платить за коммуналку дополнительно около 112 грн (абонплата), а тариф на тепло повысят.

Это следует из законопроекта №2458, который Верховная Рада приняла в повторном втором чтении.

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Украинцы имеют право выбрать: или создать ОСМД и самим отвечать за состояние коммуникаций в доме, или подписать коллективный договор с поставщиком коммунальных услуг и платить ему абонплату круглый год.

А без договоров, в частности, нельзя пересмотреть и тарифы на отопление. Новые правила позволят пересчитать стоимость тепла, а в будущем – урегулировать и вопрос с абонплатой.

Абонентская плата уже предусмотрена законом, но ее введение перенесли из-за карантина. Член НКРЭКУ Ольга Бабий рассказала: с 2018-го в тарифах не заложены суммы на обслуживание и ремонт сетей. Произошла законодательная коллизия, в результате которой у поставщиков, по словам Бабий, иногда нет денег даже на то, чтобы напечатать и выставить платежки.

Тариф на отопление будет меняться вместе с ценой на газ

Еще в октябре мэр Киева Виталий Кличко обратился к Раде с просьбой принять законопроект №2458. Мол, это бы позволило из-за снижения цен на газ пересчитать стоимость отопления и горячей воды. Но если в октябре газ действительно был дешевым, то сейчас его стоимость уже превысила прошлогодний показатель.

Поэтому на этот раз, вероятно, из-за подорожания голубого топлива вырастут цены и на тепло. Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду – 70-80%. Платежки за газ для большинства украинцев занимают несущественную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопления, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

“Законопроект правильный, но нет плана реформ. Принятие правильного законопроекта приведет к появлению дополнительных платежек, нужны дополнительные средства на дополнительные платежки”, – рассказывает зампред профильного комитета Алексей Кучеренко.

Что еще изменится:

вводятся дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия или отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов), что позволит избежать двойной компенсации потребителями затрат на содержание и обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

отменяется требование по формированию общедомовых тарифов на услугу по поставке горячей воды при наличии в таких домах индивидуальных тепловых пунктов, поскольку это требует много времени и значительных затрат от исполнителей коммунальных услуг, связанных с осуществлением расчетов, администрированием этих расходов.

поставщикам услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий или руководителям предоставляется право досрочно расторгать соответствующие договоры, предупредив об этом потребителей не позднее, чем за два месяца до дня расторжения договоров.

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