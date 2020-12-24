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Как получить дополнительный отпуск на детей

Как получить дополнительный отпуск на детей

Как получить дополнительный отпуск на детей. Об этом пишет Государственная служба по вопросам труда.

Такое разъяснение дала главный государственный инспектор отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, застрахованных лиц, занятости, трудоустройства инвалидов и по вопросам детского труда в Криворожском регионе Марина Ковиня.

Кто имеет право на такой отпуск. Женщине, которая работает и имеет двух или больше детей в возрасте до 15 лет, или ребенка с инвалидностью, или которая усыновила ребенка, матери лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, который воспитывает их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении), а также лицу, взявшему под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, или одному из приемных родителей предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.

Срок. При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

В контексте выплаты компенсации за неиспользованный отпуск важны прежде всего продолжительность и порядок предоставления такого отпуска:

  • Дополнительный отпуск на детей предоставляют за календарный год, а не рабочий год и независимо от накопленного стажа работы, как это работает с ежегодными отпусками.
  • На такой вид отпуска полной продолжительности лицо приобретает право в любое время в течение года независимо от отработанного в этом году времени, и от даты рождения ребенка (или достижения им 14-летнего возраста). Главное — это возникновение в году основания для его предоставления: рождение второго ребенка, усыновление ребенка, получение ребенком инвалидности и т.д.

Однако, если женщина после рождения второго ребенка не приступала к выполнению своих трудовых обязанностей по должности и не отработала ни одного рабочего дня, то права на дополнительный отпуск на детей она еще не приобретает.

  • Дополнительный отпуск на детей *не разделяют на части, ведь этого Закон об отпусках не предусматривает.
  • Несмотря на то, что предоставление такого отпуска привязано к календарному году, работница не может воспользоваться в одном году дважды дополнительным отпуском на детей по разным местам работы. Если женщина уволилась с предыдущего места работы в текущем году и воспользовалась в этом году правом на дополнительный отпуск на детей, или ей выплатили за этот отпуск денежную компенсацию, тогда на новом месте работы в этом же году денежная компенсация при увольнении уже не будет выплачиваться. Для этого, по мнению Минсоцполитики, на новом месте работы работница должна предоставить справку с предыдущего места работы о том, что она не воспользовалась таким отпуском в текущем году и/или не получала за него денежной компенсации.

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По материалам Finance.UA
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