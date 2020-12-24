Как получить дополнительный отпуск на детей. Об этом пишет Государственная служба по вопросам труда.

Такое разъяснение дала главный государственный инспектор отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, застрахованных лиц, занятости, трудоустройства инвалидов и по вопросам детского труда в Криворожском регионе Марина Ковиня.

Кто имеет право на такой отпуск. Женщине, которая работает и имеет двух или больше детей в возрасте до 15 лет, или ребенка с инвалидностью, или которая усыновила ребенка, матери лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, который воспитывает их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении), а также лицу, взявшему под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, или одному из приемных родителей предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.

Срок. При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

В контексте выплаты компенсации за неиспользованный отпуск важны прежде всего продолжительность и порядок предоставления такого отпуска:

Дополнительный отпуск на детей предоставляют за календарный год, а не рабочий год и независимо от накопленного стажа работы, как это работает с ежегодными отпусками.

На такой вид отпуска полной продолжительности лицо приобретает право в любое время в течение года независимо от отработанного в этом году времени, и от даты рождения ребенка (или достижения им 14-летнего возраста). Главное — это возникновение в году основания для его предоставления: рождение второго ребенка, усыновление ребенка, получение ребенком инвалидности и т.д.

Однако, если женщина после рождения второго ребенка не приступала к выполнению своих трудовых обязанностей по должности и не отработала ни одного рабочего дня, то права на дополнительный отпуск на детей она еще не приобретает.

Дополнительный отпуск на детей *не разделяют на части, ведь этого Закон об отпусках не предусматривает.