Как получить дополнительный отпуск на детей. Об этом пишет Государственная служба по вопросам труда.
Такое разъяснение дала главный государственный инспектор отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, застрахованных лиц, занятости, трудоустройства инвалидов и по вопросам детского труда в Криворожском регионе Марина Ковиня.
Кто имеет право на такой отпуск. Женщине, которая работает и имеет двух или больше детей в возрасте до 15 лет, или ребенка с инвалидностью, или которая усыновила ребенка, матери лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, который воспитывает их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении), а также лицу, взявшему под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, или одному из приемных родителей предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.
Срок. При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.
В контексте выплаты компенсации за неиспользованный отпуск важны прежде всего продолжительность и порядок предоставления такого отпуска:
Однако, если женщина после рождения второго ребенка не приступала к выполнению своих трудовых обязанностей по должности и не отработала ни одного рабочего дня, то права на дополнительный отпуск на детей она еще не приобретает.
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