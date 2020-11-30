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ВР хочет продлить работу на государственной службе до 70 лет

ВР хочет продлить работу на государственной службе до 70 лет

Верховная Рада дает возможность работы на государственной службе до 70 лет. Об этом говорится в проекте закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной службе” относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе” (№4096).

В первом чтении проголосовали за него 260 народных депутатов.

Законопроектом предусматривается возможность повторного назначения на один год государственного служащего, достигшего пенсионного возраста, без обязательного проведения конкурса ежегодно. Сегодня ограничение по возрасту для госслужащего составляет 65 лет.

“Актуальность данного вопроса обусловлена, прежде всего, защитой интересов общества и государства. Так как в исключительных случаях возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа”,- пишут в пояснительной записке.

Стоит заметить, что европейские страны по-разному подходят к решению вопроса урегулирования срока пребывания на госслужбе. Некоторые системы устанавливают минимальный возрастной предел, другие — максимальный, третьи — минимальный и максимальный или вообще не устанавливают никакого предела.

Как за границей. В Германии общим предельным возрастом пребывания на госслужбе считается 65 лет, наряду с этим для служащего, по его желанию и когда этого требуют интересы службы, время пребывания на службе может быть продлено.

В Бельгии и Швейцарии общим является правило: возраст выхода в отставку чиновников — 65 лет, при этом в зависимости от вида публичной службы и определенных условий установлены специальные нормы, согласно которым предельный возраст колеблется от 67 до 70 лет. В Италии соответствующим декретом-законом служащим разрешается оставаться на службе до достижения 67 лет.

По материалам Finance.UA
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