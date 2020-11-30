После принятия Верховной Радой изменений в закон о публичных закупках по закупке природного газа, № 3176, в Украине появились законодательные предпосылки для создания газовой биржи.

Об этом сообщает ООО “Оператор ГТС Украины” по результатам принятия 2 декабря указанного закона.

“Газовой бирже быть! Эта законодательная инициатива, в частности, позволит “Оператору ГТС” выйти на биржу и покупать газ ежедневно для нужд балансировки системы и на производственно-технологические расходы. Для рынка газа в Украине – это долгожданный законопроект, работа над которым началась еще в 2018 году. Он является еще одним важным шагом к созданию ликвидного газового рынка в Украине в соответствии со стандартами ЕС. Его поддерживали наши международные партнеры и различные бизнес-ассоциации», – говорится в сообщении.

Как подчеркивает «Оператор ГТС», в случае, если биржа заработает эффективно, то с развитием биржевой торговли газом украинский рынок может сформировать собственный индекс цены на газ, на который в дальнейшем будут ориентироваться международные партнеры.

«Это важно, потому что сегодня мы вынуждены пользоваться различными формулами, которые не являются прямым показателем именно рынка газа в Украине, а иногда являются лишь ориентиром из других регионов, а потому отражают не совсем корректные условия для нас. Без участия крупнейших покупателей биржа не может быть ликвидной. Следовательно, роль “Оператора ГТС” в запуске активной работы газовой биржи в Украине заключается, прежде всего, в повышении ликвидности рынка. Выполняя функцию балансировки газотранспортной системы, определенную законодательством, “Оператор ГТС” обязан поддерживать определенный технический объем газа в системе для обеспечения непрерывности транспортировки газа по магистральным газопроводам», – подчеркнули в компании.

Именно закупка газа для балансировки на бирже даст возможность “Оператору ГТС” в любой момент купить дополнительный объем газа или продать избыточный объем за одну торговую сессию.

«Оператор ГТС и оператор газохранилищ (АО «Укртрансгаз») используют довольно много газа для собственных производственных нужд. Поэтому выход такого участника как Оператор ГТС на газовую биржу, как свидетельствует международный опыт, является предпосылкой развития конкурентной среды и становления рыночных ценовых индикаторов на газ», – говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, цена на голубое топливо по результатам биржевых торгов формируется ежедневно в соответствии с современными рыночными тенденциями. Зато процедура закупки газа по тендерным процедурам на Prozorro может длиться несколько месяцев, что нивелирует принципы краткосрочной балансировки системы.

«Уже сейчас, по сравнению с ценами проведенных тендеров на Prozorro, средние цены на газ по биржевым торгам на Украинской энергетической бирже ниже. Это логично, потому что торговые площадки имеют разное администрирование и цели, но для торговли такими товарами, как природный газ (commodities) лучшим является именно динамическое ценообразование со стандартизированными условиями», – пояснили у Оператора.

Отмечается, что на первом этапе доступ к газовой бирже – и соответственно возможность купить газ по рыночной цене за один день – из государственного сектора экономики получит оператор ГТС и оператор газохранилищ.

На втором этапе, с 1 июля 2021 года, доступ к бирже получат все остальные субъекты рынка природного газа государственного и коммунального сектора. Соответственно, государственные компании и коммунальные предприятия смогут оперативно решать текущие потребности покупки дополнительных объемов газа и в конечном итоге смогут экономить средства.