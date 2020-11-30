Dragon Capital купил Львовский индустриальный парк

Компания Dragon Capital приобрела проект индустриального парка Рясное-2 у компании CTP, европейского промышленного девелопера.
Об этом сообщается в пресс-релизе Dragon Capital.
Индустриальный парк расположен на земельном участке площадью 23,5 га. Там появится шесть складских и производственных помещений суммарной площадью 140 тыс. кв. м. Проект расположен на трассе М10, по направлению к границе с Польшей, на расстоянии 60 км от КПП Краковец.
В компании напомнили, что это уже второй индустриальный парк ее в портфеле. Dragon Capital также строит индустриальный парк E40 Industrial Park на 27 километре Житомирской трассы (село Колонщина, Киевская область).
«Мы верим в перспективность сектора промышленной и логистической недвижимости, и это приобретение соответствует стратегическим планам развития нашего инвестиционного портфеля. За последние четыре года мы приобрели 11 складских комплексов общей площадью 330 тыс. кв. м. и готовы к началу строительства новых объектов класса А в наших индустриальных парках в ближайшие годы», — сказал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.
Строительство Львовского индустриального парка должно было начаться еще в 2016 году. Соответствующий конкурс выиграла компания СТР Invest, которая планировала инвестировать 75−80 млн евро. Однако Генпрокуратура возбудила уголовное производство, обвинив городскую власть в том, что более 20 га земли продали по заниженной цене (за 52 млн грн при нормативно-денежной оценке в 140 млн грн). В конце 2018 года мэр Львова Андрей Садовый сообщил о возвращении Львова к идее строительства индустриального парка. В ноябре 2020 года Антимонопольный комитет Украины разрешил Dragon Capital Investments Limited (Кипр) приобрести ООО Ситипи Украина.
Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере инвестиций и финансовых услуг. Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. Под ее управлением находится 30 объектов коммерческой недвижимости (13 объектов офисной недвижимости, шесть объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов).
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