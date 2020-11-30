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НБУ утверждает, что доля проблемных активов (NPL) продолжает снижаться (инфографика)

НБУ утверждает, что доля проблемных активов (NPL) продолжает снижаться (инфографика)

Доля проблемных активов (NPL) в банковском секторе продолжает существенно снижаться второй месяц подряд. В октябре доля NPL снизилась с 45,6% до 43,4% на 1 ноября. Напомним, еще в июле 2017 года этот показатель достигал максимального значения в мире – 58%.

Об этом пишет регулятор на странице FACEBOOK.

Причины снижения. Существенное снижение стало возможно благодаря работе государственных банков по очистке балансов от проблемных активов. В октябре 2020 года государственный ПриватБанк списал с баланса 38 млрд грн неработающих кредитов, под которые были ранее сформированы 100% резервов. В результате доля проблемных активов в ПриватБанке снизилась с 79,2% до 76,7%. Другие государственные банки также продолжают работу по повышению качества своих портфелей. В октябре доля NPL в их портфелях снизилась с 43,5% до 42,9%.

Списание проблемных кредитов является одним из основных мероприятий в рамках трехлетних планов сокращения объемов проблемных кредитов в государственных банках.

Списание не означает прощение долгов – банки продолжат работу по их взысканию. Кроме того, планируется проведение реструктуризации жизнеспособных кредитов, взыскание залогового имущества с последующей реализацией, а также продажа или уступка прав требования по проблемным портфелям.

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По материалам Finance.UA
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