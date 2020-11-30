Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте

Верховная Рада на заседании 3 декабря приняла в целом законопроект №1182-1-д “О внутреннем водном транспорте”, который, в частности, предусматривает либерализацию рынка и создание Госфонда развития внутренних водных путей.
Соответствующее решение поддержали 276 нардепов.
“Теперь мы сможем возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов – речные перевозки и создать эффективную речную логистику. Мы учли предложения бизнеса и совместно доработали этот законопроект во время его подготовки ко второму чтению”, – прокомментировал в Telegram принятие закона министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Инфографика: Мининфраструктуры
По его словам, новый закон позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн ежегодно и улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, создать новые рабочие места для людей.
“Переход части груза с автодорог на реку поможет значительно разгрузить дороги и уменьшить расходы на их ремонт. Например, 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение 4 лет”, – добавил министр.
Также, по его словам, предусмотрено создание Госфонда развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены.
Кроме этого, как отметил Криклий, новый закон позволит:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кому добавили больше всех пенсииВчера, 13:00 - 183698 22
В "Слуге народа" назвали самый эффективный способ наказания для чиновников за ложь в декларацияхВчера, 12:45 - 2154 19
Тариф на холодную воду и водоотвод предлагают повыситьВчера, 14:00 - 14778 13
Платить будем больше: какие счета за свет будут с 2021 года4 ч. назад - 1862 7
Почему деньги из "коронавирусного" фонда тратят на дороги - объяснение ШмыгаляВчера, 21:30 - 1084 6
Тариф на холодную воду и водоотвод предлагают повыситьВчера, 14:00 - 14778 13
Названа средняя стоимость 1 га сельхозземель после запуска рынкаВчера, 21:00 - 14291
Когда украинцам сообщат о локдаунеВчера, 15:35 - 2512 1
Рада в первом чтении поддержала легализацию виртуальных валютВчера, 15:00 - 1914
Платить будем больше: какие счета за свет будут с 2021 года4 ч. назад - 1862 7
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 1383 2
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2867 5
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 840
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1665 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1353 11