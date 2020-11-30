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Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте

Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте

Верховная Рада на заседании 3 декабря приняла в целом законопроект №1182-1-д “О внутреннем водном транспорте”, который, в частности, предусматривает либерализацию рынка и создание Госфонда развития внутренних водных путей.

Соответствующее решение поддержали 276 нардепов.

“Теперь мы сможем возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов – речные перевозки и создать эффективную речную логистику. Мы учли предложения бизнеса и совместно доработали этот законопроект во время его подготовки ко второму чтению”, – прокомментировал в Telegram принятие закона министр инфраструктуры Владислав Криклий.


Инфографика: Мининфраструктуры

По его словам, новый закон позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн ежегодно и улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, создать новые рабочие места для людей.

“Переход части груза с автодорог на реку поможет значительно разгрузить дороги и уменьшить расходы на их ремонт. Например, 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение 4 лет”, – добавил министр.

Также, по его словам, предусмотрено создание Госфонда развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены.

Кроме этого, как отметил Криклий, новый закон позволит:

  • обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;
  • стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;
  • либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;
  • провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах.
По материалам Економічна Правда
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