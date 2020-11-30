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Hyundai представила собственную платформу для производства электромобилей

Hyundai представила собственную платформу для производства электромобилей

В среду южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил свою модельную платформу для производства электромобилей E-GMP. На ее основе компания собирается до 2025 года выпустить 23 модели электромобилей под брендами Hyundai и Kia.

Первые электромобили, созданные на основе этой платформы, должны быть выпущены уже в следующем году. Также до 2025 года компания планирует продать 1 млн электромобилей по всему миру.

Разработанная Hyundai платформа оснащена батареей, которую можно зарядить на 80% за 18 минут, а одной зарядки должно хватать на 500 км пути.

Платформа представляет собой структурный каркас автомобиля с некоторыми заданными параметрами и большим количеством характеристик, изменяющихся под конкретную модель. Могут быть изменены вид шасси, расстояние между колесами, размер батареи и другие параметры, так что на основе одной платформы можно создавать самые различные автомобили – седаны, внедорожники и т. д.

Собственные модульные платформы для создания электромобилей уже представили многие автопроизводители, в том числе Volkswagen и General Motors, а в октябре о создании своей подобной платформы объявил китайский производитель комплектующих для электроники Foxconn.

По материалам Mind
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