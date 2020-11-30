Porsche инвестирует около $24 млн в разработку «е-топлива»

Немецкий автопроизводитель Porsche инвестирует около $24 млн в разработку «электронного топлива», которое, по словам официальных лиц, является климатически нейтральным топливом на замену бензина в электрических транспортных средствах.
Как сообщает CNBC, производство такого вида топлива позволило бы компании и, возможно, другим автопроизводителям продолжить производство таких авто, как культовый спортивный автомобиль Porsche 911 с традиционным двигателем наряду с новой электрической моделью.
«Мы любим такие авто, как 911 с высокооборотными двигателями внутреннего сгорания или двигателями с турбонаддувом, как автомобили, которыми люди могли бы управлять в будущем, не чувствуя бремени выбросов CO2, ненужных выбросов CO2», – сказал Майкл Штайнер, директор по исследованиям в Porsche.
По словам официальных лиц, «е-топливо» может действовать как бензин, позволяя владельцам современных и классических автомобилей управлять автомобилем более экологически чистым способом. Оно также может использовать ту же топливную инфраструктуру, что и существующие виды топлива, без необходимости инвестировать миллиарды долларов в новую инфраструктуру для электромобилей.
Телеканал отмечает, что последнее объявление не влияет на планы Porsche – автопроизводитель запланировал, что к 2025 году половина его проданных моделей будет электрифицирована, включая полностью электрические и гибридные автомобили.
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