Ужесточение карантина: "слуга народа" рассказал, что закроют во время локдауна

Усиление карантина и введение жесткого локдауна в Украине будет предусматривать закрытие всех объектов, кроме критической инфраструктуры, и ограничение работы транспорта. Также будут ограничены массовые мероприятия даже на свежем воздухе.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил нардеп от “Слуги народа”, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

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На вопрос, какие ограничения будут при полном локдауне, Радуцкий ответил:

“Работать на работе можно будет только дистанционно. Кроме критической инфраструктуры – атомная электростанция, больница, аптеки, маленькие магазины – все остальное должно быть закрыто. Что касается транспорта – международное авиасообщение нет смысла закрывать, потому что мы вводим локдаун, чтобы уменьшить накопление людей в каких-то местах. Если люди могут себе позволить поехать где-то на отдых, то это же уменьшение концентрации людей здесь на месте – это тоже даст возможность разорвать цепь. Но транспорт должен быть закрыт, кроме служебного транспорта, чтобы люди могли добраться на работу. Должны быть закрыты ТРЦ, все развлекательные мероприятия, ограничение на скопления людей даже на свежем воздухе”.

Депутат также объяснил, при каких условиях будет вводиться локдаун.

“По словам министра здравоохранения, сегодня в Украине есть 52 тыс. специализированных коек для принятия больных COVID-19. Что касается карантина выходного дня, действительно, он не дал ожидаемых результатов. Но за последнюю неделю на сегодняшний день имеем количество загруженных коек в украинских стационарах – 27-28 тыс. коек. Это не так, как хотелось бы, потому что цепь, увы, не остановилась не разорвалась, но хотя бы у системы есть такой stand by. Если загруженность коек будет расти, если это будет 35 -40 тыс. коек, то это первый показатель, что нужно вводить локдаун, ибо система ляжет, она не выдержит”, – сказал Радуцкий.

Нардеп напомнил, что правительство, согласно постановлению Верховной Рады, предупредит о введении локдауна за 7 дней.

“Точную дату я вам не могу сказать. Единственная точная дата – что за 7 дней до этой даты мы будем об этом знать. В этом я точно уверен”, – отметил он.