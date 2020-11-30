Объемы кредитов «5-7-9%» превысили 14 млрд грн

За прошедшую неделю микро- и малый бизнес получили 246 новых займов на 696 млн грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из них 52,3% (364 млн грн) выданы уполномоченными банками в качестве рефинансирования предварительно полученных займов. 14,8% (103 млн грн) составляют так называемые инвестиционные кредиты и 32,9% (229 млн грн) – антикризисные кредиты под 3%.

По состоянию на 27 ноября в целом выдано 6059 займов на 14,15 млрд грн.

Из них 9,88 млрд грн выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,7 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,56 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Сегодня заем в рамках программы можно получить в Ощадбанке, Укргазбанке, ПриватБанке, Укрэксимбанке, Банке Львов, ПУМБ, Банке Альянс, Кредобанке, Банке Восток, Райффайзен Банке Аваль, Таскомбанке, Альфа-Банке, Банке Глобус, Мегабанке, Поликомбанке, Креди Агриколь Банке, КредитВест Банке, ОТП Банке, Агропросперис Банке, Банке «Украинский капитал», ПроКредит Банкеа и Аккордбанке.



Инфографика: Минфин

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