0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Объемы кредитов «5-7-9%» превысили 14 млрд грн

Объемы кредитов «5-7-9%» превысили 14 млрд грн

За прошедшую неделю микро- и малый бизнес получили 246 новых займов на 696 млн грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из них 52,3% (364 млн грн) выданы уполномоченными банками в качестве рефинансирования предварительно полученных займов. 14,8% (103 млн грн) составляют так называемые инвестиционные кредиты и 32,9% (229 млн грн) – антикризисные кредиты под 3%.

По состоянию на 27 ноября в целом выдано 6059 займов на 14,15 млрд грн.

Из них 9,88 млрд грн выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,7 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,56 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Сегодня заем в рамках программы можно получить в Ощадбанке, Укргазбанке, ПриватБанке, Укрэксимбанке, Банке Львов, ПУМБ, Банке Альянс, Кредобанке, Банке Восток, Райффайзен Банке Аваль, Таскомбанке, Альфа-Банке, Банке Глобус, Мегабанке, Поликомбанке, Креди Агриколь Банке, КредитВест Банке, ОТП Банке, Агропросперис Банке, Банке «Украинский капитал», ПроКредит Банкеа и Аккордбанке.


Инфографика: Минфин

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.