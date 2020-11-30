В Минюсте показали, сколько заработали на платных камерах в СИЗО (инфографика)

Минюст продолжает информировать о ходе экспериментального проекта по внедрению платных камер в СИЗО.
Об этом говорится на странице Минюста на FACEBOOK.
По состоянию на 1 декабря уже получено почти 1,7 млн гривен за пользование помещениями с улучшенными условиями пребывания в следственных изоляторах.
Платные камеры на данный момент открыты в 22 СИЗО.
По этой ссылке вы можете онлайн оплатить платную камеру в СИЗО, присоединившемся к проекту
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