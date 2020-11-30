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В Украине количество рейдерских захватов возросло в 2,5 раза

В Украине количество рейдерских захватов возросло в 2,5 раза

За последние 5 лет количество уголовных производств за рейдерство возросло в 2,5 раза: с 290 дел за 2015 год до 786 в 2019 году, и тенденция на увеличение сохраняется.

Об этом сообщает Опендатабот.

“Рейдерство ухудшает инвестиционную привлекательность и усложняет ведение бизнеса в Украине. Ежегодно количество рейдерских атак в Украине растет, а из рассмотренных дел до суда доходит менее 43% таких случаев”, – говорится в сообщении.

Только за 8 месяцев 2020 года открыто уголовное производство по 606 случаям, связанным с рейдерством.


График: Опендатабот

Чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 УК – подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП. Из 451 открытого производства до суда дошли 262 дела. Это 55%.

Дела, связанные с 206 статьей УК – противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом – до суда почти не доходят. За 2020 год в суде были рассмотрены только 2 таких дела.

Справка Finance.ua:

  • Законодательное определение понятия «рейдерство» на сегодняшний день в Украине отсутствует. Однако, фактически под рейдерством подразумевается незаконный захват имущества или бизнеса.
  • Следует заранее предпринять несколько важных шагов на опережение, которые существенно усложнят планы потенциальных рейдеров и значительно повысят вероятность сохранения законных прав на предприятие и его активы.

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По материалам Finance.UA
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