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Почему деньги из "коронавирусного" фонда тратят на дороги - объяснение Шмыгаля

Почему деньги из "коронавирусного" фонда тратят на дороги - объяснение Шмыгаля

Украинский Фонд борьбы с коронавирусом, который уже потрачен на 62%, некорректно называть COVID-фондом, а деньги из него направили в основном на ремонт и строительство дорог не случайно. Именно строительство дорог приносит экономике больше всего выгоды – создает 4-8 рабочих мест в смежных областях, считают в правительстве.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль изданию Корреспондент.

По его словам, фактически фонд разделен на две части: медицинская помощь и стимулирование экономики. При этом прямые дотации бизнеса раскачивают инфляцию. Строительство дорог в качестве меры стимулирования не имеет такого эффекта, а ВВП все равно повышает.

“Это фонд по борьбе с коронавирусом и его последствиями, в том числе экономическими. Деньги в Фонд собирались из разных источников. В частности, туда аккумулировались средства, которые изначально планировали потратить на дороги в 2020 году… Почему дороги, а не прямые дотации домохозяйствам и бизнесу? Там мультипликатор самый большой – от четырех до восьми”, – пояснил Шмыгаль.

Он считает, что такой выбор был правильным, и 100 млрд грн инвестиций в инфраструктуру не дали экономике Украины “провалиться очень глубоко, как это случилось у соседей”.

По материалам Корреспондент.net
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