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Закон об отсрочке кассовых аппаратов ставит в неравные условия онлайн и офлайн-торговлю - ЕБА

Закон об отсрочке кассовых аппаратов ставит в неравные условия онлайн и офлайн-торговлю - ЕБА

В ЕБА заявили, что принятые нормы законопроекта 4439-д по либерализации применения кассовых аппаратов ставят в неравные условия тех, кто торгует одинаковыми товарами онлайн и офлайн – бизнес призвал Президента не подписывать документ и вернуть на доработку.

Об этом говорится в позиции Европейской Бизнес Ассоциации, опубликованной на официальном сайте.

“Народные депутаты приняли решение зарегистрировать и принять в первом чтении и в целом законопроект 4439-д по либерализации применения кассовых аппаратов плательщиками единого налога. Данный законопроект является доработанной версией президентского законопроекта 4439, зарегистрированного несколькими днями ранее.

Так, в отличие от президентского, законопроект 4439-д имеет ряд норм, которые еще больше усилят неравные условия ведения бизнеса. В частности, если во время предыдущих обсуждений были, по крайней мере, попытки урегулировать интернет-торговлю, то принятым решением никакого регулирования не предусматривается. Таким образом, принятые нормы ставят в неравные условия тех, кто торгует одинаковыми товарами онлайн и офлайн”, – говорится в сообщении.

“Ассоциация в течение длительного времени настаивала на подготовке разъяснения от налоговой относительно норм применения программных РРО и выдачи расчетных документов. Но это, как показывает практика, волнует только белый бизнес”, – подчеркнули в ЕБА.

“В то же время, именно через сеть интернет реализуется нелегально ввезенная и контрафактная (поддельная) продукция. Так, например, нелегальный алкоголь, который составляет около 50%, не находится в официальных сетях, зато через сеть Интернет товар реализуют без РРО, без марок акцизного налога, лицензии и тому подобное. Также большая доля подделок и нелегально ввезенных товаров активно реализуются через заведения общественного питания.

То же самое касается реализации через интернет бытовой техники и электроники, которая не соответствует требованиям законодательства в части безопасности, электромагнитной совместимости, не подлежит гарантийному ремонту. Ювелирные изделия и текстиль, которые завезены нелегально или низкокачественные и представляют вред здоровью, тоже реализуются через интернет-магазины и социальные сети, которые нелегально используют чужие торговые марки”, – добавили в Ассоциации.

“Честный бизнес устал работать в неравных условиях. Конечно, в ситуации, сложившейся из-за коронавируса, бизнесу нужна помощь и поддержка. Однако нельзя оказывать “медвежью услугу”, мнимую помощь, которая лишь усиливает теневой сектор в стране и затягивает пояс честному бизнесу. Работаешь – декларируй свою деятельность. Все довольно просто. Почему одни это делают, а другие – протестуют.

И вполне логичным является вопрос, откуда страна рассчитывает выплачивать пенсии, социальные выплаты и тому подобное, если продолжать закрывать глаза на проблему теневого рынка. Снова облагая дополнительными сборами тех, кто и так уже платит, ведь это проще, чем внедрить механизм обеления экономики”, – заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

“Относительно отмены ряда штрафов и переноса сроков их применения, принятое решение автоматически отменяет стимул соблюдать учет товаров и официально декларировать средства. Практика применения штрафа в 1 грн это подтвердила.

Также народные депутаты полностью отобрали у потребителей возможность, проверив подлинность фискального чека, получить компенсацию стоимости товара в случае, если их права были нарушены”, – добавили члены Ассоциации.

В ЕБА подчеркивают, что принятый законопроект 4439-д “существенно вредит не только цивилизованным и справедливым условиям ведения бизнеса, но и украинским потребителям”.

Бизнес призвал Президента не подписывать этот законопроект и вернуть его в парламент на доработку.

По материалам Економічна Правда
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