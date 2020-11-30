Кличко: Жители Русановских садов срывают сроки возведения Подольско-Воскресенского моста (видео)

Жители Русановских садов блокируют движение строительного транспорта, чем срывают сроки возведения Подольско-Воскресенского моста.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
«Сложная ситуация у нас с достройкой Подольско-Воскресенского мостового перехода. Жители Русановских садов, пренебрегая интересами общины города, блокируют движение грузовиков к стройплощадке», – сообщил мэр.
Виталий Кличко подчеркнул, что с активистами неоднократно встречались. Вместе с представителями Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, представителями проектных организаций и подрядных организаций, работающих на строительстве.
Объясняли и показывали план объекта. По словам мэра, проектом предусмотрено устройство съездов на участке от озера Русановское до улицы Центральной Садовой. А также дальнейшие съезды с моста в направлении улиц Оноре де Бальзака и Алишера Навои – с учетом сохранения акватории озера Радужное.
“Дорога же, которую блокируют жители, относится к автомагистралям районного значения и находится в коммунальной собственности. А не в частной, как уверяют некоторые активисты! Город не может остановить строительство мостового перехода в угоду группе людей! Этот мост – важная магистраль для нескольких миллионов жителей столицы и является объектом общегосударственного значения. А ситуация с блокированием проезда технологического и строительного транспорта срывает сроки поставки материалов для возведения насыпи. А это срывает и график завершения строительства моста. И открытие автомобильного движения по нему до конца этого года, как мы планировали», – подчеркнул Виталий Кличко.
Мэр сообщил, что строители обратились в правоохранительные органы с требованием принять меры по незаконному перекрытию движения технологического транспорта по улице Центральной Садовой. И обеспечить общественный правопорядок при строительстве мостового перехода.
“Потому что не может кучка людей диктовать условия многомиллионному городу. Этот объект жизненно нужен столице, и мы его достроим. Я считаю такую ситуацию неприемлемой. И даже дикой!” – подчеркнул Виталий Кличко.
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