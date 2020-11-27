Вакцины от коронавируса освободили от НДС

Кабинет Министров внес изменения в постановление от 20 марта 2020 г. № 224, которым утвержден перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые освобождаются от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость. Перечень дополнен новыми позициями.
Решение принято на заседании правительства 2 декабря.
Постановлением в перечень включены Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).
Кроме того, от налогов освобождаются следующие лекарственные средства: Levofloxacin; Cefoperazone and beta -lactamase inhibitor; Cefotaxime; Cefotaxime, combinations; Cefepime; Immunoglobulin; Ceftriaxone, combinations; Cefditoren.
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