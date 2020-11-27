Вакцины от коронавируса освободили от НДС

Кабинет Министров внес изменения в постановление от 20 марта 2020 г. № 224, которым утвержден перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые освобождаются от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость. Перечень дополнен новыми позициями.

Решение принято на заседании правительства 2 декабря.

Постановлением в перечень включены Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).

Кроме того, от налогов освобождаются следующие лекарственные средства: Levofloxacin; Cefoperazone and beta -lactamase inhibitor; Cefotaxime; Cefotaxime, combinations; Cefepime; Immunoglobulin; Ceftriaxone, combinations; Cefditoren.

Справка Finance.ua:

Великобритания стала первой страной, которая одобрила вакцину Pfizer и BioNTech для использования. Вакцинация начнется на следующей неделе.

После допуска вакцины к применению в Европе сразу на всех ее не хватит.