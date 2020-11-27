Кабмин одобрил Концепцию развития искусственного интеллекта до 2030 года

Кабинет Министров одобрил Концепцию развития сферы искусственного интеллекта в Украине. Реализация концепции предусмотрена в течение 2020-2030 годов.
Распоряжение принято на заседании правительства 2 декабря. Документ одобрен с условием доработки.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, для разработки первоочередных мероприятий по развитию и внедрению искусственного интеллекта в Украине на государственном уровне в период 2021-2023 годов нужно финансирование из государственного бюджета в размере 14,390 млн грн.
Приоритетными направлениями реализации Концепции являются:
“Учитывая фактическое отсутствие на сегодня в Украине нормативно-правовых актов, регламентирующих эту отрасль, Украина как государство, а также украинские ученые и продуктовые компании в области искусственного интеллекта не имеют возможности принимать активное участие в развитии мирового рынка технологий искусственного интеллекта”, – говорится в документе
По данным авторов проекта, выручка на мировом рынке технологий искусственного интеллекта, включительно с программным обеспечением, оборудованием и сервисами, в 2020 году вырастет на 12,3% по сравнению с 2019 и достигнет 156,5 млрд долларов.
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