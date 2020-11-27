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Кабмин одобрил Концепцию развития искусственного интеллекта до 2030 года

Кабмин одобрил Концепцию развития искусственного интеллекта до 2030 года

Кабинет Министров одобрил Концепцию развития сферы искусственного интеллекта в Украине. Реализация концепции предусмотрена в течение 2020-2030 годов.

Распоряжение принято на заседании правительства 2 декабря. Документ одобрен с условием доработки.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, для разработки первоочередных мероприятий по развитию и внедрению искусственного интеллекта в Украине на государственном уровне в период 2021-2023 годов нужно финансирование из государственного бюджета в размере 14,390 млн грн.

Приоритетными направлениями реализации Концепции являются:

  • занятие Украиной значительного сегмента мирового рынка технологий искусственного интеллекта и ведущих позиций в международных рейтингах (АІ Readiness Index by Oxford Insights, AI Index by Stanford University и др.);
  • внедрение технологий искусственного интеллекта в сфере образования, экономики, публичного управления, кибербезопасности, обороны и других сферах для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности Украины на международном рынке;
  • обеспечение доступа к информации (баз данных, электронных реестров и тому подобное), ее использование при разработке технологий искусственного интеллекта для производства товаров и оказания услуг;
  • защита информационного пространства от несанкционированного вмешательства, обеспечение безопасного функционирования информационно-телекоммуникационных систем и тому подобное.

“Учитывая фактическое отсутствие на сегодня в Украине нормативно-правовых актов, регламентирующих эту отрасль, Украина как государство, а также украинские ученые и продуктовые компании в области искусственного интеллекта не имеют возможности принимать активное участие в развитии мирового рынка технологий искусственного интеллекта”, – говорится в документе

По данным авторов проекта, выручка на мировом рынке технологий искусственного интеллекта, включительно с программным обеспечением, оборудованием и сервисами, в 2020 году вырастет на 12,3% по сравнению с 2019 и достигнет 156,5 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
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