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Рада в первом чтении поддержала легализацию виртуальных валют

Рада в первом чтении поддержала легализацию виртуальных валют

2 декабря Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект 3637 “О виртуальных активах”, который должен легализовать рынок цифровых валют в Украине.

“Эксперты оценивают объем транзакций в Украине с виртуальными активами около 150-200 миллионов долларов в день, а капитализация виртуальных активов составляет более 2 миллиардов долларов. Но, к сожалению, все это время вся отрасль находится абсолютно в тени”, – рассказал во время выступления в парламенте Председатель подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных Алексей Жмеренецкий.

По словам вице-премьер-министра – Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, международные криптокомпании отныне смогут регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Именно Минцифры будет регулятором рынка, кроме отдельных случаев, где таковым является НБУ или Нацкомиссия по ценным бумагам.

Жмеренецкий подчеркнул, что этот законопроект подходит к понятию активов комплексно и не рассматривает их исключительно как криптовалюты. Он является базовым, то есть определяет все базовые понятия и определения, связанные с виртуальными активами, а также перечень поставщиков услуг в данной области.

Отмечается, что “О виртуальных активах” дополняет ранее принятый закон о предотвращении отмывания средств, полученных преступным путем, и адаптирует рекомендации FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег. – Ред.).

По материалам Економічна Правда
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