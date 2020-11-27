Новый рекорд ПУМБ: по итогам «черной пятницы» 2020 банк выдал кредитов более чем 1 млрд грн

За неделю, с 23 по 29 ноября 2020 года, клиенты ПУМБ оформили почти 57 тыс. потребительских кредитов, а также совершили более 864 тыс. расчетов за товары кредитными картами «всеМОЖУ». За неделю «черной пятницы» ПУМБ предоставил рекордную суму кредитов в размере 1 млрд грн. В этом году объем выданных кредитов ПУМБ в течение «черной пятницы» на 60% превысил показатели 2019 года.

По итогам промо-периода банк выдал на приобретение бытовой техники более 18,6 тыс. Товарных кредитов на общую сумму 299 млн грн. По данным ведущих магазинов бытовой техники, ПУМБ занял лидирующие позиции* на рынке товарных кредитов, выдав наибольшее количество классических товарных кредитов именно в период «черной пятницы» в таких сетях, как «Comfy», «Эльдорадо», «Фокстрот» и др.

«ПУМБ побил собственный прошлогодний рекорд по выдаче кредитов в черную пятницу. Миллиард – это прецедент в истории банка. И еще повод гордиться качественными и удобными продуктами, ведь именно за выгодные условия кредитования все больше украинцев выбирают ПУМБ. Думаю, в банка есть все шансы стать по итогам «черной пятницы» 2020 лидером по общему объему выданных займов», – прокомментировал заместитель Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу Себастиан Рубай.

По итогам промо-периода украинцы оформили в ПУМБ 8,7 тыс. кредитов наличными на общую сумму 244,5 млн грн. Это примерно 3,3 кредита в минуту! В целом объем выданных в течение «черной пятницы» кэш-кредитов в 7 раз превысил объем наличных кредитов, выданных за промо-период в 2019 году. Такой масштабный прирост объясняется тем, что на период «черной пятницы» ПУМБ вдвое снизил ежемесячную комиссию по кредиту ВСЕЯСНО – до 1,99%. Для клиентов это означает уменьшение общих затрат по кредиту вдвое.

Осенними скидками воспользовались также владельцы кредитных карточек ПУМБ, оформив сервис «Плати частями» 13,4 тыс. раз и приобретя суммарно товаров на сумму 64 млн грн. Это вдвое больше, чем сумма кредитов для сервиса «Сплачуй частинами» за период «черной пятницы» в прошлом году. Также в течение недели украинцы оформили чуть более 16 тыс кредитных карточек ПУМБ «всеМОЖУ». Всего в течение «черной недели» украинцы купили товаров по кредитным картам ПУМБ на 274,3 млн грн. Это вдвое больше по сравнению с прошлогодней «черной пятницей».

*по данным «Comfy», «Эльдорадо», «Фокстрот» и др.