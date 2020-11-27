0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 314 0

Правительство отменило карантин выходного дня

Правительство отменило карантин выходного дня

Кабинет министров отказался от карантина выходного дня: в выходные и в будни будут действовать ограничения “оранжевой” зоны на территории всей страны.

Об этом во время заседания правительства 2 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас Кабмин нарабатывает решение о возможном усилении карантинных ограничений. О них сообщат за семь дней, согласно решению Верховной Рады.

Читайте также: Кабмин определился с окончательными датами введения локдауна – СМИ

“Для нас важно мнение регионов. Поэтому мы провели опрос относительно оптимальных карантинных мер среди городских глав и руководителей областных государственных администраций”, – сообщил Шмыгаль.

Кроме того, руководители городов и главы ОГА поддержали позицию по полному запрету или введению частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок и концертов на новогодние праздники.

“Установку городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления”, – рассказал глава Кабмина.

Напомним, в Украине с 14 ноября был введен карантин выходного дня: ограничения действовали с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.