Правительство отменило карантин выходного дня

Кабинет министров отказался от карантина выходного дня: в выходные и в будни будут действовать ограничения “оранжевой” зоны на территории всей страны.

Об этом во время заседания правительства 2 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас Кабмин нарабатывает решение о возможном усилении карантинных ограничений. О них сообщат за семь дней, согласно решению Верховной Рады.

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“Для нас важно мнение регионов. Поэтому мы провели опрос относительно оптимальных карантинных мер среди городских глав и руководителей областных государственных администраций”, – сообщил Шмыгаль.

Кроме того, руководители городов и главы ОГА поддержали позицию по полному запрету или введению частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок и концертов на новогодние праздники.

“Установку городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления”, – рассказал глава Кабмина.

Напомним, в Украине с 14 ноября был введен карантин выходного дня: ограничения действовали с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.