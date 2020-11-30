Goldman Sachs спрогнозировал, как быстро начнется массовая вакцинация

Экономисты инвестиционного банка Goldman Sachs сделали прогноз по темпам вакцинации населения планеты от коронавируса. Согласно их прогнозам, до осени 2021 года более 70% жителей развитых стран будут вакцинированы от коронавируса.

Об этом пишет CNBC.

Экономисты банка Даан Струйвен и Сид Бхушан представили график вакцинации, опираясь на оценки предложения вакцин ведущих разработчиков Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax и Johnson & Johnson.

Первыми, по их прогнозу, кто получит вакцину, будут те группы населения, которые подвержены самому высокому риску в США, и будет это уже в середине декабря.

Ощутимую пользу от появления вакцины жители США и Канады почувствуют уже в первом квартале 2021 года. Тогда, говорят эксперты, вакцинацию пройдут 50% населения этих стран.

В минувший понедельник производитель лекарств Moderna заявил, что запросит одобрение FDA для экстренного применения своей вакцины после того, как новые данные подтвердили эффективность препарата более чем на 94,1%.

Вакцины, произведенные совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, а также британской AstraZeneca, будут одобрены «в течение следующих нескольких недель», по словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Однако ученые из Оксфордского университета и в ВОЗ заявили, что необходимы дополнительные данные испытаний вакцины AstraZeneca, чтобы определить ее безопасность и эффективность.

Что касается Европы, то специалисты банка, основываясь на комментариях председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявили, что регулятор – Европейское агентство лекарственных средств – санкционирует вакцины к концу этого года, а массовая вакцинация в ЕС, Японии и Австралии начнется в мае, тогда как в Великобритании – в марте.

Вакцинация детей в возрасте до 12 лет начнется не раньше октября следующего года, после того как производство вакцин станет массовым ближе к середине года.