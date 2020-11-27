По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (29,742 млн грн и 41,356 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 31), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,51-28,52 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 71,098 грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,5100 – 50 000
28,5000 – 120 000
28,5000 – 20 000
28,5000 – 10 000
28,5000 – 35 000
28,4900 – 33 333
28,4900 – 888
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,5000 – 20 000
28,5100 – 20 000
28,5100 – 20 000
28,5200 – 27 888
28,5200 – 12 000
28,5200 – 49 000
28,5200 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,5442 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4790 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР приняла закон об отсрочке использования кассовых аппаратов ФЛПВчера, 14:09 - 2288 17
С 1 декабря украинцы могут ходить в банки без бумажных паспортов и ID-картВчера, 10:05 - 174545 12
В Украине предложили возродить коммунальную инспекциюВчера, 20:02 - 1479 5
"Нафтогаз" установил цену газа для бытовых клиентов на декабрьВчера, 12:00 - 3601 4
В ЕС заявили о критическом состоянии "Укрзализныци"4 ч. назад - 490 3
ВР приняла закон об отсрочке использования кассовых аппаратов ФЛПВчера, 14:09 - 2288 17
Цены на жилье на вторичке Киева (инфографика)Вчера, 15:06 - 2207 2
Мобильное приложение МВД "Штрафы ПДД" отныне доступно и для IOSВчера, 16:45 - 1715 1
В Украине предложили возродить коммунальную инспекциюВчера, 20:02 - 1479 5
Данилишин назвал причины девальвации гривниВчера, 21:02 - 1323
Ученый подсчитал стоимость планеты ЗемляПозавчера, 12:55 - 940 2
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2669 5
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 724
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1553 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1251 11