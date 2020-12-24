Отношение украинцев к удаленной работе (инфографика)

Как офисные работники восприняли переход на удаленный режим и нужно ли компаниям думать о возвращении в офис? Чтобы ответить на эти вопросы, аналитики YouScan совместно с международной исследовательской компанией Ipsos провели совместное исследование.

Исследователи отметили формы работы, с которыми столкнулись жители Украины:

65% – после введения карантинных ограничений перешли на удаленный режим;

15% – работают в обычном режиме, у них была возможность работать из дому и до карантина;

6% – остались без работы.

Чаще всего, по данным аналитиков, аудитория акцентировала внимание на негативных аспектах удаленного режима. Среди тональности всех упоминаний об удаленке лишь 42% были позитивными, остальные 58% рассказывали об этом режиме в отрицательном свете.

На что жаловались, а что нравилось при удаленной работе:

женщины часто жаловались на то, что работая из дому, приходится заниматься детьми и бытом параллельно с решением рабочих задач. При этом им нравилось то, что можно носить удобную одежду и не быть “привязанными” к определенному месту работы;