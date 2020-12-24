0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Отношение украинцев к удаленной работе (инфографика)

Отношение украинцев к удаленной работе (инфографика)

Как офисные работники восприняли переход на удаленный режим и нужно ли компаниям думать о возвращении в офис? Чтобы ответить на эти вопросы, аналитики YouScan совместно с международной исследовательской компанией Ipsos провели совместное исследование.

Исследователи отметили формы работы, с которыми столкнулись жители Украины:

  • 65% – после введения карантинных ограничений перешли на удаленный режим;
  • 15% – работают в обычном режиме, у них была возможность работать из дому и до карантина;
  • 6% – остались без работы.

Чаще всего, по данным аналитиков, аудитория акцентировала внимание на негативных аспектах удаленного режима. Среди тональности всех упоминаний об удаленке лишь 42% были позитивными, остальные 58% рассказывали об этом режиме в отрицательном свете.

На что жаловались, а что нравилось при удаленной работе:

  • женщины часто жаловались на то, что работая из дому, приходится заниматься детьми и бытом параллельно с решением рабочих задач. При этом им нравилось то, что можно носить удобную одежду и не быть “привязанными” к определенному месту работы;
  • для мужчин работать удаленно оказалось сложнее, чем из офиса, в основном из-за проблем с концентрацией. По этой причине требовалось больше сил и времени для работы. В то же время мужчинам комфортнее было работать из дому, так как выше продуктивность или меньше работы и, как следствие, больше свободного времени.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.