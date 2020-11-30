Qualcomm анонсировала флагмансккий чипсет для смарфтонов 2021 года - Snapdragon 888

Компания Qualcomm анонсировала новую мобильную платформу флагманского уровня – Snapdragon 888. Анонсированы и первые устройства, в которых будет использоваться новый чип.
Презентация состоялась на ежегодной конференции Tech Summit Digital.
Пока что технические характеристики чипа не раскрываются. В ходе презентации акцент был сделан на поддержке платформой сетей 5G, новых технологиях ИИ и возможностях мобильного гейминга. Новый модем поддерживает скорость загрузки до 7,5 Гбит/с и выгрузки до 3 Гбит/с.
В состав Snapdragon 888 вошел полностью переработанный процессор Qualcomm Hexagon с поддержкой движка AI Engine третьего поколения. Разработчики обещают кардинальный скачок в плане производительности и энергоэффективности при решении задач искусственного интеллекта.
Кроме того, компания уверяет, что Snapdragon 888 превращает смартфоны в профессиональные камеры. За снимки отвечает новый процессор обработки изображений Spectra ISP.
Отмечается, что для демонстрации возможности нового чипсета Qualcomm создала на его базе гоночный автомобиль с радиоуправлением, подключённый к сетям пятого поколения. Оператор управлял им удаленно, с расстояния в почти 2 километра. Он следил за трассой через камеру в режиме реального времени, благодаря трансляции видео с минимальной задержкой.
В ходе презентации китайская компания Xiaomi анонсировала новый флагманский смартфон Mi11 – он станет одним из первых устройств на базе Snapdragon 888.
Помимо этого, чипсет будет использован в устройствах таких брендов как ASUS, Black Shark, Xperia, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, realme, OnePlus, OPPO, Sharp, vivo и ZTE.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Слуге народа" назвали самый эффективный способ наказания для чиновников за ложь в декларацияхВчера, 12:45 - 1489 13
Кому добавили больше всех пенсииВчера, 13:00 - 95284 9
Тариф на холодную воду и водоотвод предлагают повыситьВчера, 14:00 - 5249 8
"Нафтогаз" установил цену газа для бытовых клиентов на декабрьПозавчера, 12:00 - 5864 7
Ермак - о кассовых аппаратах: Важно, чтобы крупный бизнес не прятался за ФЛПамиВчера, 09:45 - 567 5
Кому добавили больше всех пенсииВчера, 13:00 - 95284 9
Тариф на холодную воду и водоотвод предлагают повыситьВчера, 14:00 - 5249 8
Данилишин прокомментировал ставки по депозитамВчера, 10:00 - 2380 2
Когда украинцам сообщат о локдаунеВчера, 15:35 - 1912 1
Названа средняя стоимость 1 га сельхозземель после запуска рынкаВчера, 21:00 - 1827
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 1180 2
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2777 5
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 776
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1615 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1311 11