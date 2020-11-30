0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Qualcomm анонсировала флагмансккий чипсет для смарфтонов 2021 года - Snapdragon 888

Qualcomm анонсировала флагмансккий чипсет для смарфтонов 2021 года - Snapdragon 888

Компания Qualcomm анонсировала новую мобильную платформу флагманского уровня – Snapdragon 888. Анонсированы и первые устройства, в которых будет использоваться новый чип.

Презентация состоялась на ежегодной конференции Tech Summit Digital.

Пока что технические характеристики чипа не раскрываются. В ходе презентации акцент был сделан на поддержке платформой сетей 5G, новых технологиях ИИ и возможностях мобильного гейминга. Новый модем поддерживает скорость загрузки до 7,5 Гбит/с и выгрузки до 3 Гбит/с.

В состав Snapdragon 888 вошел полностью переработанный процессор Qualcomm Hexagon с поддержкой движка AI Engine третьего поколения. Разработчики обещают кардинальный скачок в плане производительности и энергоэффективности при решении задач искусственного интеллекта.

Кроме того, компания уверяет, что Snapdragon 888 превращает смартфоны в профессиональные камеры. За снимки отвечает новый процессор обработки изображений Spectra ISP.

Отмечается, что для демонстрации возможности нового чипсета Qualcomm создала на его базе гоночный автомобиль с радиоуправлением, подключённый к сетям пятого поколения. Оператор управлял им удаленно, с расстояния в почти 2 километра. Он следил за трассой через камеру в режиме реального времени, благодаря трансляции видео с минимальной задержкой.

В ходе презентации китайская компания Xiaomi анонсировала новый флагманский смартфон Mi11 – он станет одним из первых устройств на базе Snapdragon 888.

Помимо этого, чипсет будет использован в устройствах таких брендов как ASUS, Black Shark, Xperia, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, realme, OnePlus, OPPO, Sharp, vivo и ZTE.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.