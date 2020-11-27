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"Укрзализныця" вдвое увеличит капитальные вложения в ремонт, модернизацию и строительство

"Укрзализныця" вдвое увеличит капитальные вложения в ремонт, модернизацию и строительство

“Укрзализныця” в 2021 году планирует выделить в 2 раза больше средств по сравнению с 2020 годом на обновление, капитальный ремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры.

Об этом сообщается на сайте “Укрзализныци”.

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Так, капитальные вложения предприятия в 2021 году должны составить 27,2 млрд грн, тогда как в 2020 году эта сумма составит около 9,7 млрд грн. Заметим, что 55% этой суммы – это собственные средства предприятия, 31% – средства инвесторов, еще 14% планируется получить из государственного бюджета.

В то же время “Укрзализныця” рассчитывает на поддержку государства в реализации этих планов. Ведь инвестиции в обновление инфраструктуры должны быть комплексными и системными, чтобы в дальнейшем они вернулись в госбюджет в виде прибыли.

Как сообщалось, руководство “Укрзализныци” озвучило план развития компании, который поможет уже в 2021 году вывести ее из кризиса и обеспечить высокий уровень доходности. Он предусматривает прежде всего рост объемов грузовых перевозок и массовую модернизацию вагонов и локомотивов.

По словам председателя правления компании Владимира Жмака, 2021 год должен стать прорывным на пути превращения “Укрзализныци” из убыточной компании в прибыльный бизнес.

По материалам Сегодня
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