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Госаудитслужба предлагает ликвидировать Николаевский порт

Госаудитслужба предлагает ликвидировать Николаевский порт

Государственная аудиторская служба по результатам проведенной проверки рекомендует властям ликвидировать Николаевский морской торговый порт ввиду его неэффективности.

Об этом сообщили в пресс-службе Госаудитслужбы.

В сообщении отмечается, что специалисты службы провели финансовый аудит порта за период с марта 2018 г. по март 2020 года.

В частности, рекомендуется исключить ГП “Николаевский морской торговый порт” из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, как не соответствующее критериям стратегически важного объекта.

“Рекомендуется поручить ГП Администрация морских портов Украины” исключить ГП “НМТП” из Реестра морских портов Украины. Кроме того, предложено рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшего существования госпредприятия как самостоятельного субъекта хозяйствования и его ликвидации, определив правопреемником всех прав и обязанностей, государственного имущества и других активов ГП “АМПУ” в лице администрации Николаевского морского порта”, – говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что порт передал свои производственные средства в аренду частным операторам до 2029-2030 гг. без права расторжения договора в одностороннем порядке.

“При этом сам Николаевский порт не проверяет состояние переданного в аренду государственного имущества”, – отмечают эксперты.

Также сообщается, что штат порта состоит из административно-управленческого и обслуживающего персонала с зарплатой в три раза выше средней по отрасли. Доходы формируют пассивные поступления за аренду, но долги перед кредиторами за два года выросли в 3,5 раза и достигли 44,13 млн грн. На этом фоне износ основных средств предприятия приближается к 100%.

“Прибыль ГП “НМТП” недопустимо низка, учитывая производственные мощности, предоставленные ему государством”, – говорится в отчете аудиторов.

По материалам Корреспондент.net
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