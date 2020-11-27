Вакцина от коронавируса: как и где будут делать прививки немцам

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) оптимист. Он уверен, что первые вакцины от коронавируса получат разрешение на использование в Европе уже в ближайшее время. Так что прививки в Германии смогут, по его прогнозу, начать делать уже в начале 2021 года, а быть может, даже в конце текущего.

Об этом пишет dw.

Препарат BNT162b2 от компаний Pfizer и BioNTech, который будет, скорее всего, первым на европейском рынке, нужно хранить при экстремально низких температурах около 70-80 градусов ниже нуля. Таких холодильников у семейных врачей нет. Поэтому в Германии решили создать целую сеть из порядка 400 специально оборудованных стационарных центров вакцинации, которые должны быть готовы уже к 15 декабря.

Конкретная реализация плана поручена властям немецких земель, к компетенции которых относятся вопросы здравоохранения. Но порядок вакцинации во всех предусмотрен примерно одинаковый: check-in с проверкой персональных данных, консультация у врача, инъекция, около 30 минут под наблюдением – все ли в порядке, check-out. Вся процедура должна будет занимать не более часа.

В Берлине будут делать почти по 20 тысяч прививок в сутки. В берлинских центрах будет по пять прививочных кабинок, их суммарная расчетная пропускная способность – по 3300 человек каждый. В сутки в общей сложности в шести прививочных центрах прививки будут сделаны почти 20 000 берлинцам. Расчетная мощность центров вакцинации в регионах, где плотность населения намного ниже, меньше – по 1500 прививок в сутки.

Кто получит вакцину в первую очередь. После допуска вакцины к применению в Европе сразу на всех ее не хватит. Власти Берлина (население города составляет почти 3,8 млн человек) рассчитывают на первых порах получить 900 тысяч доз, которых при необходимых двукратных инъекциях хватит, соответственно, только на 450 тысяч горожан.

Окончательная очередность еще не установлена, но уже ясно, что первыми получат прививки лица с наивысшим риском смертельного исхода COVID-19. Это прежде всего старики. В Берлине одних только жителей старше 75 лет – 390 000. Плюс 22 500 обитателей домов престарелых, нуждающихся в постоянном уходе.

Следующим в очереди, говорят представители берлинского сената, будет медперсонал больниц, домов престарелых и фирм по уходу за стариками. Это еще почти 100 тысяч человек.