Daimler заплатит своим сотрудникам «коронный бонус» в размере 1000 евро

Немецкий автопроизводитель Daimler заявил, что заплатит немецким служащим «коронный бонус» в размере 1000 евро, чтобы помочь компенсировать личное и экономическое бремя, такое как необходимость носить маску и работать из дому.
Об этом пишет Reuters.
«Из-за коронавируса 2020 год был особенно сложным. В это необычное время компания всегда могла рассчитывать на гибкость и готовность наших сотрудников», – говорится в заявлении руководителя отдела кадров Daimler Уилфрида Порта.
Около 160 000 сотрудников в Германии имеют право на получение бонуса, сообщил автопроизводитель из Штутгарта, который также владеет брендом Mercedes-Benz.
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