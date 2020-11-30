Daimler заплатит своим сотрудникам «коронный бонус» в размере 1000 евро

Немецкий автопроизводитель Daimler заявил, что заплатит немецким служащим «коронный бонус» в размере 1000 евро, чтобы помочь компенсировать личное и экономическое бремя, такое как необходимость носить маску и работать из дому.

Об этом пишет Reuters.

«Из-за коронавируса 2020 год был особенно сложным. В это необычное время компания всегда могла рассчитывать на гибкость и готовность наших сотрудников», – говорится в заявлении руководителя отдела кадров Daimler Уилфрида Порта.

Около 160 000 сотрудников в Германии имеют право на получение бонуса, сообщил автопроизводитель из Штутгарта, который также владеет брендом Mercedes-Benz.