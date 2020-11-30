0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Apple запатентовала систему биозащиты для наушников

Apple запатентовала систему биозащиты для наушников

Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку Apple. Она связана с AirPods следующего поколения и будущей моделью накладных наушников с поддержкой нового датчика для биозащиты.

Новые наушники получат несколько различных датчиков для распознавания пользователя. Устройства смогут определить владельца с помощью голосовых команд или жестов. Эти сенсоры могут быть использованы для биоаутентификации.

В патенте описана технология, которая сможет улавливать звуки, воспроизводимые челюстью и языком, неслышимые во время разговора. На одном из изображений заявки демонстрируется AR/VR-гарнитура, а это значит, что она может получить новые датчики.

Запатентованная схема биозащиты и связанный с ней процессор может использоваться для хранения шаблонов голоса. Образцы могут храниться локально в наушниках для обучения алгоритмов системы распознавания голосовых команд.

Эта функция интересна с точки зрения безопасности, поскольку гипотетически благодаря такому методу защиты кража наушников AirPods станет бесполезной.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.