Денежные переводы в Украину вернулись на уровень прошлого года

Объем частных переводов в Украину из-за границы за октябрь 2020 года составил 1063 млн долларов. Это на 11 млн долларов меньше, чем годом ранее (1074 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В то же время за январь-октябрь объем переводов составил 9555 млн долларов. Это на 2,3% (на 220 млн долларов) меньше, чем годом ранее (9775 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-октябре 2020 года по неформальным каналам в Украину было переведено 3561 млн долларов, что на 1285 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (4846 млн долларов).

Ранее сообщалось, что Украина может недополучить от заробитчан $6 млрд. В этом году из-за пандемии коронавируса в мире ждут сокращения денежных переводов из-заграницы от наших заробитчан, по разным оценкам, на уровне 20-30%, а это минус $2,5-4 млрд. Таким образом, недополученные переводы в размере $3-4 млрд составляют 7-10% от годового объема розничной торговли, говорят финансисты. Причем надо понимать, что на те же 7-10% упадет и производство потребительских товаров.