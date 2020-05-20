Украина может недополучить от заробитчан $6 млрд

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В этом году из-за пандемии коронавируса в мире ждут сокращения денежных переводов из-заграницы от наших заробитчан, по разным оценкам, на уровне 20-30%, а это минус $2,5-4 млрд. При этом реальные цифры могут быть еще больше, говорят банкиры.
Такой провал в поступлениях может сказаться не только на покупательной способности украинцев, особенно в тех областях, где заробитчан больше всего, но и серьезно отразится на курсе гривны и ВВП страны в целом.
Переводы заробитчан в основном идут на финансирование повседневных расходов их семей и поступают непосредственно в сферу розничной торговли. Объем розничной торговли в 2019 году составил около $42 млрд.
Таким образом, недополученные переводы в размере $3-4 млрд составляют 7-10% от годового объема розничной торговли, говорят финансисты. Причем надо понимать, что на те же 7-10% упадет и производство потребительских товаров.
“Одного этого фактора достаточно, чтобы обеспечить падение ВВП Украины. Поэтому переводы заробитчан являются существенным фактором для динамики украинской экономики, возможно, даже более существенным, чем кредит МВФ”, – отметил в разговоре с UBR.ua начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.
В прошлом году денежные переводы составляли около 10% от ВВП Украины – это больше чем прямые иностранные инвестиции. Поэтому падение таких переводов сильно ударит по украинской экономике, особенно тех регионов, откуда мигрантов больше всего.
“В первую очередь такое падение повлияет на членов семей мигрантов, которые часто зависят от этих денег, и за счет них поддерживают экономику (оплачивают коммуналку, покупают продукты, технику и пр.)”, – отметила нам экономистка Центра экономической стратегии Дарья Михайлишина.
По официальным подсчетам Нацбанка, в этом году Украина недополучит от наших заробитчан порядка $2,6 млрд. Но это только по официальным каналам.
В цифрах регулятора не учтены объемы, которые раньше работники привозили с собой “в карманах”. А значит, истинные объемы падения могут быть куда сильнее. Учитывая неофициальные каналы, падение может составить до $6 млрд, говорят банкиры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение акциза на сжиженный газ и дизельное топливо ударит по украинцам, - экспертВчера, 21:31 - 4370 9
Для ипотеки под 10% нужны депозиты под 5%Вчера, 21:00 - 2304 6
Цену на газ для населения снизили на 21%Вчера, 20:05 - 1130 4
Биткойн по $75 тысяч и инвестиции в драгметаллы: Кийосаки предрекает смерть доллара12 ч. назад - 5762 3
Киевлянам рассказали, кого не пустят в метро после восстановления работы6 ч. назад - 1108 2
Транспорт скоро запустят, но проезд может подорожать13 ч. назад - 5856 1
Биткойн по $75 тысяч и инвестиции в драгметаллы: Кийосаки предрекает смерть доллара12 ч. назад - 5762 3
Повышение акциза на сжиженный газ и дизельное топливо ударит по украинцам, - экспертВчера, 21:31 - 4370 9
Для ипотеки под 10% нужны депозиты под 5%Вчера, 21:00 - 2304 6
Аналитики назвали причины для укрепления гривны12 ч. назад - 1819 2
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 11Вчера, 12:22 - 258
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 667
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 957
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1352
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2096 3