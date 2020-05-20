Украина может недополучить от заробитчан $6 млрд

В этом году из-за пандемии коронавируса в мире ждут сокращения денежных переводов из-заграницы от наших заробитчан, по разным оценкам, на уровне 20-30%, а это минус $2,5-4 млрд. При этом реальные цифры могут быть еще больше, говорят банкиры.

Такой провал в поступлениях может сказаться не только на покупательной способности украинцев, особенно в тех областях, где заробитчан больше всего, но и серьезно отразится на курсе гривны и ВВП страны в целом.

Переводы заробитчан в основном идут на финансирование повседневных расходов их семей и поступают непосредственно в сферу розничной торговли. Объем розничной торговли в 2019 году составил около $42 млрд.

Таким образом, недополученные переводы в размере $3-4 млрд составляют 7-10% от годового объема розничной торговли, говорят финансисты. Причем надо понимать, что на те же 7-10% упадет и производство потребительских товаров.

“Одного этого фактора достаточно, чтобы обеспечить падение ВВП Украины. Поэтому переводы заробитчан являются существенным фактором для динамики украинской экономики, возможно, даже более существенным, чем кредит МВФ”, – отметил в разговоре с UBR.ua начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

В прошлом году денежные переводы составляли около 10% от ВВП Украины – это больше чем прямые иностранные инвестиции. Поэтому падение таких переводов сильно ударит по украинской экономике, особенно тех регионов, откуда мигрантов больше всего.

“В первую очередь такое падение повлияет на членов семей мигрантов, которые часто зависят от этих денег, и за счет них поддерживают экономику (оплачивают коммуналку, покупают продукты, технику и пр.)”, – отметила нам экономистка Центра экономической стратегии Дарья Михайлишина.

По официальным подсчетам Нацбанка, в этом году Украина недополучит от наших заробитчан порядка $2,6 млрд. Но это только по официальным каналам.

В цифрах регулятора не учтены объемы, которые раньше работники привозили с собой “в карманах”. А значит, истинные объемы падения могут быть куда сильнее. Учитывая неофициальные каналы, падение может составить до $6 млрд, говорят банкиры.

Справка Finance.ua: