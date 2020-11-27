В США осуществили первую масштабную поставку вакцины от COVID-19

Вакцины от COVID-19 производителей Pfizer/BioNTech и Moderna еще не получили официального разрешения, однако фармкомпании и авиалинии уже готовят мощности к поставкам.
Об этом сообщает CNBC.
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В издании узнали, что Соединенные Авиалинии осуществили первую воздушную поставку вакцин Pfizer из Брюсселя в аэропорт Чикаго в пятницу, 27 ноября.
На запросы Pfizer ответа не предоставили, и ранее в компании сообщали, что до момента разрешения не будут осуществлять поставок.
10 декабря состоится обсуждение по лицензии Pfizer, которая подала заявку 20 ноября – если разрешение поступит в сроки, первые дозы американцы получат через несколько недель после решения. Moderna также подала заявку вскоре после Pfizer.
Из-за потребности в низких температурах (до -70 градусов по Цельсию) авиатранспорт требует разрешения на перевозку большего количества сухого льда для поддержания температур. Сухой лед, в свою очередь, имеет опасные испарения, из-за чего разрешенный объем пока ограничен до около тонны за полет.
Поэтому Федеральная авиационная администрация разрабатывает новые правила для перевозчиков, чтобы обеспечить надлежащую транспортацию материалов.
Другой проблемой для поставок являются ограниченные мощности грузовых перевозок авиакомпаний вследствие пандемии и отмены рейсов. Из-за этого ряд авиалиний фокусируются только на грузовых перевозках вместо пассажирских, объем которых остается на очень низком уровне.
Источники CNBC рассказали, что авиалинии уже начали работу с сотрудниками и готовятся к возможным поставкам вакцин Pfizer или Moderna в течение 8 недель.
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