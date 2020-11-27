Рада отправила на доработку законопроект об "инвестнянях"

Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 “О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями”, отправив его на подготовку на повторное второе чтение.
За принятие в целом проголосовали 44 нардепа, за подготовку на повторное второе чтение – 245 нардепов.
Во время рассмотрения законопроекта в зале Рада отклонила правки нардепов, которые перед этим не поддержал профильный комитет, и подтвердила лишь часть правок, учтенных комитетом. При этом нардепы от разных фракций критиковали профильный комитет за “плохую работу” с таблицей правок.
Председатель экономического комитета Рады Дмитрий Наталуха заявил, что поскольку правки не были учтены, это “полностью разбалансирует этот закон”.
“Закон, если мы примем его в таком виде, в котором он есть сейчас, работать не будет. Поэтому мы бы предлагали проголосовать за повторное второе чтение. Доработать, прийти к взаимопониманию с теми коллегами, которые не дали голосов, и повторно вынести в зал”, – сказал он.
После этого Рада поддержала предложение о повторном втором чтении.
Законопроект, в частности, предусматривает закрепление статуса госучреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестпроектов со значительными инвестициями.
Документом устанавливается, что господдержка может предоставляться инвестору в форме:
Отмечается, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.
Законопроект также определяет требования к инвестиционным проектам и инвесторам, которым может предоставляться государственная поддержка, в частности:
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