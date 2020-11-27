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Рада отправила на доработку законопроект об "инвестнянях"

Рада отправила на доработку законопроект об "инвестнянях"

Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 “О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями”, отправив его на подготовку на повторное второе чтение.

За принятие в целом проголосовали 44 нардепа, за подготовку на повторное второе чтение – 245 нардепов.

Во время рассмотрения законопроекта в зале Рада отклонила правки нардепов, которые перед этим не поддержал профильный комитет, и подтвердила лишь часть правок, учтенных комитетом. При этом нардепы от разных фракций критиковали профильный комитет за “плохую работу” с таблицей правок.

Председатель экономического комитета Рады Дмитрий Наталуха заявил, что поскольку правки не были учтены, это “полностью разбалансирует этот закон”.

“Закон, если мы примем его в таком виде, в котором он есть сейчас, работать не будет. Поэтому мы бы предлагали проголосовать за повторное второе чтение. Доработать, прийти к взаимопониманию с теми коллегами, которые не дали голосов, и повторно вынести в зал”, – сказал он.

После этого Рада поддержала предложение о повторном втором чтении.

Законопроект, в частности, предусматривает закрепление статуса госучреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестпроектов со значительными инвестициями.

Документом устанавливается, что господдержка может предоставляться инвестору в форме:

  • налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования;
  • предоставление права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы по специальным условиям;
  • обеспечение объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо – и электроснабжения, инженерные коммуникации и тому подобное) путем строительства/реконструкции такой инфраструктуры за средства государства.

Отмечается, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Законопроект также определяет требования к инвестиционным проектам и инвесторам, которым может предоставляться государственная поддержка, в частности:

  • размер инвестиций в проект должен составлять минимум эквивалент 30 млн евро (ко второму чтению размер инвестиций предлагали уменьшить с 30 до 20 млн евро);
  • проект реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера);
  • в процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней зарплатой работников не менее чем на 15% выше средней зарплаты в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;
  • срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

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По материалам Економічна Правда
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