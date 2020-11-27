Египетский изобретатель создал робота, который может тестировать на COVID-19 (фото)

Египет столкнулся со второй волной коронавируса, и инженер разработал робота с дистанционным управлением, который может тестировать на COVID-19 и измерять температуру пациентов.
Махмуд эль-Коми, который разработал робота под названием Cira-03, говорит, что он может помочь ограничить распространение коронавируса в клиниках.
Его творение с человеческим лицом и головой и роботизированными руками может брать анализы крови, делать эхокардиограмму и рентгеновские снимки и отображать результаты пациентам на экране, прикрепленном к груди.
“Я пытался сделать робота более человечным, чтобы пациент не боялся его. Поэтому они не чувствуют, что к ним приближается ящик», — сказал Махмуд Эль-Коми.
“Были положительные отзывы пациентов. Они увидели робота и не испугались. Наоборот, здесь больше доверия, потому что робот точнее людей», — добавил он.
Фото: reuters.com
Cira-03 проверяет пациента на коронавирус, обхватив его подбородок, а затем протягивая руку с тампоном в рот.
Абу Бакр Эль-Михи, глава частной больницы в городе Танта, в которой сейчас тестируется робот, сказал, что они использовали робота для измерения температуры любого человека, подозреваемого в наличии COVID-19.
Фото: reuters.com
По состоянию на 1 декабря 2020 года Египет сообщил о 115 911 случаях заражения COVID-19 (за день +370). В марте в стране были запрещены массовые собрания, закрыты рестораны, кинотеатры и другие заведения.
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