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Альтернатива "банковскому" законопроекту: в Раде предложили увольнять главу НБУ за коррупцию

Альтернатива "банковскому" законопроекту: в Раде предложили увольнять главу НБУ за коррупцию

Сегодня, 1 декабря, народным депутатам поступил для ознакомления законопроект №4367-1, который предлагает увольнять главу Нацбанка за совершение коррупционных преступлений. Документ также предлагает расширить полномочия совета регулятора по отношению к его правлению, говорится на сайте депутата Александра Дубинского, инициировавшего этот проект закона.

Документ является альтернативой “банковскому” законопроекту №4367, который является важным условием в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом. Он включен в меморандум. Правда, по словам Дубинского, его законопроект согласуется с обязательствами Украины по меморандуму, подписанному с МВФ, а также с Директивой 2013/36/ЕС Европарламента и Совета ЕС.

Этот проект среди прочего предлагает пресечь “попытку безосновательного расширения полномочий Нацбанка”, поскольку, как утверждает автор, в законопроекте №4367 предлагается их расширить. В том числе и по отношению к акционерам банков и участникам банковских групп.

“Значительная часть новых полномочий НБУ является дискреционными, то есть финучреждениям и их владельцам не оставляется никакого права выбора, регулятор становится откровенным диктатором без весомых на то оснований”, – говорится на сайте нардепа.

Законопроект №4367-1 предлагает параллельно исключить нормы в части невозможности наложения ареста на денежные средства, которые хранятся на корреспондентских счетах коммерческих банков.

“В то время как основной законопроект (№4367) запрещает такой арест счетов. Что недопустимо, поскольку будут ущемлены права украинских вкладчиков и прочих кредиторов. Они лишатся возможности исполнения решения судов, принятых в свою пользу”, – отмечают у Дубинского.

Альтернативный законопроект устраняет и требование основного законопроекта по введению нового вида санкций регулятора – НБУ может потребовать у акционеров банка в принудительном порядке продать свои акции. Автор альтернативного документа полагает, что тем самым нарушается ст. 41 Конституции.

Напомним, законопроект №4367 о совершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы зарегистрировали в Раде 12 ноября.

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По материалам УБР
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