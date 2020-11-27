Для запуска житомирского аэропорта нужно почти 400 миллионов - городской голова

Для того чтобы провести реконструкцию житомирского аэропорта и запустить его, нужно почти 400 млн грн.

Об этом в интервью Укринформу рассказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

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«Год назад, когда в Житомире проходил форум регионов Украины и Беларуси, Владимир Зеленский и Александр Лукашенко прилетали в наш аэропорт. У меня была возможность показать Владимиру Александровичу состояние готовности. Он спросил – что нужно, а я говорю, что надо примерно 400 млн грн, чтобы провести реконструкцию – и можно запускать. Он тогда пообещал помочь. Неделю назад у меня было общение в офисе Президента, и есть большие шансы, что город получит необходимую сумму, потому что в следующем году государство выделяет 3 млрд грн на развитие аэропортов», – отметил Сухомлин.

Он отмечает, что аэропорту нужен статус международного, ведь это позволит проще привлекать инвесторов. Сейчас есть проект решения Кабинета Министров о предоставлении Житомирскому аэропорту статуса международного.

“Государство не может дать финансирование на частную полосу и частный перрон. Переговоры с владельцем аэропорта привели к тому, что он дал согласие бесплатно передать их городу. Теперь мы можем подаваться на государственное финансирование”, – добавил городской голова.

Кроме того, областной центр ожидает финансирование из госбюджета электрификации участка Житомир – Новоград-Волынский для того, чтобы можно было запустить скоростные поезда.

«Из Киева можно было бы доехать сюда за час, и аэропорт находится недалеко от железнодорожного вокзала. Из Ровно будет возможность очень быстро доехать до Житомирского аэропорта – и не нужно добираться в Борисполь или Жуляны. Пока есть в проекте бюджета на следующий год строчка об электрификации. Но у нас в государстве может быть все что угодно. Госбюджет еще не приняли, и даже когда его примут, не факт, что это будет реализовано», – отметил мэр.