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Дефицит платежного баланса в октябре составил $300 млн

Дефицит платежного баланса в октябре составил $300 млн

Сводный платежный баланс Украины в октябре 2020 года сформирован с дефицитом $0,3 млрд по сравнению с профицитом $2,1 млрд год назад.

По данным Нацбанка, профицит текущего счета платежного баланса в октябре составил $800 млн.

Это произошло благодаря значительному положительному сальдо первичных доходов, которое сформировалось из-за отсутствия выплат по реструктурированному долгу, и сужению дефицита внешней торговли. Последнее было вызвано углублением падения импорта товаров и услуг, тогда как экспорт остался на прошлогоднем уровне.

Профицит счета текущих операций за 10 месяцев года составил $5,06 млрд по сравнению с дефицитом $6,2 млрд в прошлом году, а дефицит финансового счета – $5,9 млрд (в прошлом году его профицит составил $8,3 млрд).

По финансовому счету сохранялся отток капитала в $1,2 млрд, хотя его объем был меньше, чем в сентябре, он был обеспечен всеми секторами. Умеренный выход нерезидентов из ОВГЗ в гривне сформировал незначительный отток капитала государственного сектора. А отток капитала частного сектора произошел за счет выплат по торговым кредитам и долгосрочным займам, а также отрицательных реинвестированных доходов.

В результате сводный платежный баланс сформирован с дефицитом $343 млн, а международные резервы уменьшились до $26,1 млрд, что покрывает 4,4 месяца будущего импорта.

В октябре экспорт товаров остался почти на уровне аналогичного периода прошлого года (уменьшился на 0,1%) и составил $4,2 млрд. В сентябре экспорт вырос на 1,5%.

Импорт товаров продолжил сокращаться высокими темпами – на 19,6% (в сентябре – на 16,2%) и составил $4,7 млрд.

В декабре 2019 года профицит сводного платежного баланса составил $3,3 млрд. Всего в прошлом году сводный платежный баланс сформировался с профицитом в $6 млрд, что вдвое больше, чем в 2018 году – $2,9 млрд.

По материалам Финансовый клуб
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