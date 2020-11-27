Дефицит платежного баланса в октябре составил $300 млн

Сводный платежный баланс Украины в октябре 2020 года сформирован с дефицитом $0,3 млрд по сравнению с профицитом $2,1 млрд год назад.
По данным Нацбанка, профицит текущего счета платежного баланса в октябре составил $800 млн.
Это произошло благодаря значительному положительному сальдо первичных доходов, которое сформировалось из-за отсутствия выплат по реструктурированному долгу, и сужению дефицита внешней торговли. Последнее было вызвано углублением падения импорта товаров и услуг, тогда как экспорт остался на прошлогоднем уровне.
Профицит счета текущих операций за 10 месяцев года составил $5,06 млрд по сравнению с дефицитом $6,2 млрд в прошлом году, а дефицит финансового счета – $5,9 млрд (в прошлом году его профицит составил $8,3 млрд).
По финансовому счету сохранялся отток капитала в $1,2 млрд, хотя его объем был меньше, чем в сентябре, он был обеспечен всеми секторами. Умеренный выход нерезидентов из ОВГЗ в гривне сформировал незначительный отток капитала государственного сектора. А отток капитала частного сектора произошел за счет выплат по торговым кредитам и долгосрочным займам, а также отрицательных реинвестированных доходов.
В результате сводный платежный баланс сформирован с дефицитом $343 млн, а международные резервы уменьшились до $26,1 млрд, что покрывает 4,4 месяца будущего импорта.
В октябре экспорт товаров остался почти на уровне аналогичного периода прошлого года (уменьшился на 0,1%) и составил $4,2 млрд. В сентябре экспорт вырос на 1,5%.
Импорт товаров продолжил сокращаться высокими темпами – на 19,6% (в сентябре – на 16,2%) и составил $4,7 млрд.
В декабре 2019 года профицит сводного платежного баланса составил $3,3 млрд. Всего в прошлом году сводный платежный баланс сформировался с профицитом в $6 млрд, что вдвое больше, чем в 2018 году – $2,9 млрд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пособие по безработице получают 20 тысяч киевлянВчера, 16:45 - 570 13
ФЛП, не оплатившие 8 тысяч грн налогов, не имеют права на "коронавирусное" пособие - Третьякова6 ч. назад - 1457 9
Гороховский озвучил возможную стоимость продажи проекта monobankВчера, 14:16 - 7586 5
ВР приняла закон об отсрочке использования кассовых аппаратов ФЛП3 ч. назад - 825 4
Кабмин определился с окончательными датами введения локдауна - СМИВчера, 17:30 - 5032 4
С 1 декабря украинцы могут ходить в банки без бумажных паспортов и ID-карт7 ч. назад - 58006 2
Кабмин определился с окончательными датами введения локдауна - СМИВчера, 17:30 - 5032 4
В Украине повысят абонплату на газ: сколько будем платить - СМИ8 ч. назад - 1738 1
Повышение тарифов на электроэнергию для населения давно назрело - аналитик Dragon CapitalВчера, 20:41 - 1566 2
ФЛП, не оплатившие 8 тысяч грн налогов, не имеют права на "коронавирусное" пособие - Третьякова6 ч. назад - 1457 9
Ученый подсчитал стоимость планеты ЗемляВчера, 12:55 - 656 2
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2565 5
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 653
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1482 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1179 11