0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Власти США готовят еще четыре антимонопольных иска к Facebook и Google - WSJ

Власти США готовят еще четыре антимонопольных иска к Facebook и Google - WSJ

Источники The Wall Street Journal сообщают, что федеральные власти США готовят дополнительно еще четыре иска по обвинениям компаний Facebook и Google в нарушении антимонопольного законодательства страны.

По данным источников издания, новые иски могут быть предъявлены уже в конце января 2021 года. В обоих случаях речь идет о том, каким образом компании добивались доминирующих позиций в различных сегментах интернета.

Читайте также: Италия оштрафовала Apple на $12 миллионов

Федеральная торговая комиссия США намерена «в ближайшие дни» получить санкцию на иск к Facebook в связи с подавлением конкуренции за счет приобретения соцсети Instagram и приложения WhatsApp. Сейчас решается, в какой суд обращаться с иском.

Рассмотрение жалобы в административном суде предоставит Федеральной торговой комиссии определенные преимущества. А в федеральном окружном суде иск может быть объединен с подобными исками, поданными Министерством юстиции, которое в США выполняет также функции генеральной прокуратуры.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.