Власти США готовят еще четыре антимонопольных иска к Facebook и Google - WSJ

Источники The Wall Street Journal сообщают, что федеральные власти США готовят дополнительно еще четыре иска по обвинениям компаний Facebook и Google в нарушении антимонопольного законодательства страны.
По данным источников издания, новые иски могут быть предъявлены уже в конце января 2021 года. В обоих случаях речь идет о том, каким образом компании добивались доминирующих позиций в различных сегментах интернета.
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Федеральная торговая комиссия США намерена «в ближайшие дни» получить санкцию на иск к Facebook в связи с подавлением конкуренции за счет приобретения соцсети Instagram и приложения WhatsApp. Сейчас решается, в какой суд обращаться с иском.
Рассмотрение жалобы в административном суде предоставит Федеральной торговой комиссии определенные преимущества. А в федеральном окружном суде иск может быть объединен с подобными исками, поданными Министерством юстиции, которое в США выполняет также функции генеральной прокуратуры.
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