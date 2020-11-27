По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (32,639 млн грн и 23,764 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (34 и 40), максимальный курс продажи доллара 28,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,54-28,55 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 74 активные заявки по доллару на сумму 56,403 грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,6000 – 2 222

28,5500 – 10 000

28,5300 – 50 000

28,5200 – 40 000

28,5200 – 50 000

28,5200 – 30 000

28,5200 – 33 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,4800 – 20 000

28,4900 – 10 000

28,5000 – 33 333

28,5000 – 30 000

28,5200 – 5 000

28,5200 – 6 000

28,5300 – 12 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,5524 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,5018 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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