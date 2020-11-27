СЕТАМ отдает даром конфискованный самолет "из книги рекордов Гиннесса"

СЕТАМ и Министерство юстиции безвозмездно отдают самолет, который конфисковали из-за контрабанды сигарет. Он фигурирует в Книге рекордов Гиннесса как самолет, выпускаемый дольше всего в мире — около 70 лет.
Об этом сообщает СЕТАМ в Facebook.
“Вы знали, что воздушное судно АН-2 фигурирует в книге Гиннесса как самолет, который выпускается дольше всего в мире — почти 70 лет? И именно такую арестованную “птичку” ГП “СЕТАМ” отдает безвозмездно вместе с Министерством юстиции Украины и Государственной исполнительной службой Украины”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что воздушное судно имеет длину 12,4 м, высоту 5,35 и размах крыльев 18,17 м. Оно может вмещать 12 пассажиров, с максимальным взлетным весом 5250 кг. Такой самолет может пролететь 900 км, а для разгона ему нужно 105 м.
“Самолет был конфискован по решению суда из-за контрабанды сигарет”, – указано в сообщении.
Сообщается, что получить конфискованное имущество безвозмездно могут органы государственной власти, учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, дома ребенка при учреждениях исполнения наказаний, учреждения исполнения наказаний или следственные изоляторы, или военные формирования. Также получить самолет можно на благотворительные цели либо для утилизации.
Указано, что заявку необходимо подать до 12 декабря 2020 года.
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