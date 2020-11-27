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НБУ в ноябре сократил продажу валюты на межбанке для поддержки гривны

НБУ в ноябре сократил продажу валюты на межбанке для поддержки гривны

В течение ноября 2020 года Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов. При этом купил за месяц 41,0 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, сальдо операций НБУ снова было отрицательным – минус 29,0 млн долларов, однако в 7 раз меньше, чем в октябре (208,30 млн долларов).

В ноябре НБУ в течение трех недель не выходил на межбанк с интервенциями.


График: НБУ

По данным НБУ, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4550,40 млн долларов и продал на 3801,60 млн долларов. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 748,80 млн долларов.

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По материалам РБК-Украина
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