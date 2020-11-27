Facebook купила разработчика платформы для общения с клиентами за $1 млрд

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook объявила о приобретении Kustomer, стартапа-разработчика платформы для управления отношениями с клиентами.
Как сообщает CNBC, сделка оценивается в более $1 млрд.
Kustomer – это платформа CRM, которая помогает объединить общение с клиентами из разных каналов и приложений, таких как WhatsApp или Messenger на одном экране.
Телеканал отмечает, что такая покупка для Facebook является необычной. В прошлом соцсеть в основном покупала компании, ориентированные на потребителя, такие как Giphy в мае и испанский PlayGiga в декабре 2019 года. Такие приобретения обычно служат основой для создания функций для пользователей Facebook.
Привлекая Kustomer к участию, Facebook предоставит малым предприятиям, использующим ее услуги для рекламы и продажи товаров, дополнительные функции для закрытия продаж через сервисы социальной сети. Вероятно, это должно привести к тому, что эти компании будут тратить больше на рекламу в Facebook. Это ключевой момент для компании, которая получает почти 99% доходов от рекламы.
Kustomer базируется в Нью-Йорке и была основана в 2015 году. По данным Crunchbase, компания привлекла около $173,5 млн. JPMorgan выступал единственным советником Kustomer в сделке.
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