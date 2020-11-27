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С сегодняшнего дня Хорватия меняет правила въезда для украинцев

С сегодняшнего дня Хорватия меняет правила въезда для украинцев

30 ноября 2020 года Штаб гражданской защиты Республики Хорватия принял решение о временном запрете и ограничении пересечения границы Республики Хорватия.

Решение вступает в силу 1 декабря и действует до 15 декабря 2020 года.

Об этом пишет посольство Хорватии.

Запрет не распространяется на граждан Украины, у которых есть действующий вид на жительство в странах ЕС и которые прибывают в Хорватию непосредственно из стран Европейского Союза, входящих в зеленый список стран, определенных Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний, не имеют признаков болезни но не были в тесном контакте с больным человеком.

Граждане Украины с разрешением на проживание в странах ЕС, проезжавшие транзитом без задержания через другие страны ЕС до контрольно-пропускных пунктов Хорватии, на пограничном переходе должны доказать, что они не задерживались в транзитных странах, и в этом случае запрет по этому решению не распространяется на них.

Условия пересечения границы. Другим гражданам Украины, которые направляются из стран ЕС, будет разрешен въезд в Республику Хорватия при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, если тест сделан не более чем за 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход), либо с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

Граждане Украины, постоянно проживающие в Украине, имеют право въезжать в Хорватию на исключительных основаниях:

  • Медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за пожилыми людьми.
  • Пограничники.
  • Работники в транспортной отрасли.
  • Дипломаты, сотрудники международных организаций, военные, работники полиции, работники в гуманитарной сфере и лица гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей.
  • Лица, путешествующие транзитом.
  • Лица, путешествующие с целью обучения.
  • Моряки.
  • Лица, путешествующие по неотложным личным/семейным причинам, деловым причинам или у них иные экономические интересы.

Гражданам Украины, которые указаны в пунктах 1, 7 и 8, будет разрешен въезд в Хорватию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, действительного 48 часов, или при условии въезда в Хорватию с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

Транзит. Лица, следующие по Хорватии транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

При наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Хорватии и распечатать регистрационный номер заявки – такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии.

По материалам Finance.UA
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